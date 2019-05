Eredivisie: nell'ultima giornata ancora incerti solo i playoff di Europa League

Ultima giornata di Eredivisie che si prevede emozionante solo per la zona Europa League. Sono infatti già ufficiali tutti gli altri responsi. Con lo scudetto praticamente già in tasca, l'Ajax proverà a vincere anche con il già retrocesso Graafaschap. Una trasferta poco difficile, per i lancieri, già con la testa ai festeggiamenti. Cercherà di salvare il salvabile, invece, il PSV Eindhoven. I bazoer giocheranno in casa e contro un Heracles Almelo già qualificato ai playoff di Europa League. De Jong e compagni dovranno vincere per allietare parzialmente il loro amaro finale di stagione. Trasferta molto agevole per il Feyenoord Rotterdam. La terza forza di Eredivisie giocherà in casa del Fortuna Sittard, squadra già salva.

Novanta minuti lontano da casa per l'AZ Alkmaar. Le teste di formaggio giocheranno contro l'Excelsior, formazione che non è riuscita a salvarsi in questa stagione. Più equilibrato, il match tra VVV Venlo e Vitesse. Le due formazioni giallonere potrebbero dar vita ad una sifda ricchissima di goal e spettacolo. Lontano dalla zona dei playoff di Europa League, l'Heerenveen cercherà di conquistare punti pesanti lontano da casa. Contro l'Utrecht non sarà però facile. I padroni di casa potrebbero infatti migliorare la loro posizione di classifica in vista dei playoff di Europa League.

Rischia e non poco, invece, il Groningen. Dopo un inizio stagionale negativo, i biancoverdi possono conquistare i playoff di Europa League in caso di successo contro l'Emmen. La neo-promossa è già salva ma vorrà comunque vincere per concludere al meglio la propria stagione. Potrebbe vincere almeno l'ultima sfida stagionale, inoltre, il NAC Breda. L'ultima di Eredivisie giocherà contro il PEC Zwolle. I ragazzi di Jap Stam potrebbero però vincere e andare in vacanza con tre punti in più. Vera e proprio big match di giornata, infine, il match tra ADO Den Haag e Willem II. Le due formazioni sono in corsa per un posto in Europa League e, in caso di vittoria, potrebbero accedere ai playoff.