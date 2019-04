Ligue 1: il PSG dovrebbe vincere lo scudetto, nelle zone basse occhio alle ultime tre

Qualcuno salvi il Paris Sain-Germain. I parigini di Tuchel sembrano poco contenti di vincere lo scudetto e, come si fa per le medicine più amare, pare stiano cercando in tutti i modi di conquistare il fatidico punto per festeggiare. Assurdo pensare che il PSG non voglia vincere un titolo stagionale, più romanzesco credere che la corazzata della capitale eviti inconsciamente di farlo sia per il grande distacco dall’inseguitrice Lille che per evitare di chiudere anticipatamente una stagione deludente oltre i confini. Domenica, comunque, il PSG potrebbe festeggiare in casa se dovesse conquistare un punticino contro il Monaco. I biancorossi hanno bisogno di punti per la salvezza e non sono da escludere altre clamorose sorprese. Trasferta non agevole per il Lille. Pepe e compagni dovrebbero giocare in casa di un Tolosa ancora immischiato nella lotta per non retrocedere ma comunque abbastanza tranquillo. Deve per forza vincere il Lione. Dopo due KO consecutivi, gli uomini di Génésio dovranno far punti contro l’Angers per difendere il terzo posto.

Il Saint Etienne crede ancora nel terzo posto. Les verts sono a caccia del quinto risultato utile consecutivo per scavalcare il Lione sul più bello. Occhio però al Reims, neopromossa terribile che in caso di successo potrebbe davvero avvicinarsi al quarto posto in classifica. Discorso analogo per il Montpellier. L’arcigno undici giocherà in casa dello Strasburgo e con un successo potrebbe davvero mettere pressione alle formazioni meglio piazzate. Difficile però fare pronostici per una sfida del genere. Match che si prevede abbastanza tranquillo, invece, quello tra Nimes e Bordeaux. Le due formazioni sono lontane dalle zone nobili e dal rischio retrocessione e potrebbero dividersi la posta in palio. Molto più importante la gara dell’Amiens. I grigi sono quartultimi ed hanno un assoluto bisogno di punti. Il Nantes può essere battuto.

Ultima chiamata per il Caen. Il fanalino di coda di questa Ligue 1 dovrà necessariamente vincere in casa del Nizza. Un compito non facile per un collettivo che potrebbe seriamente scendere in Ligue 2 dopo discrete stagioni nella massima serie francese. Sfida casalinga difficile per il Guingamp. I rossoneri giocheranno contro l’Olympique du Marseille, formazione pronta a vincere per agguantare un posto in una competizione europea. L’OM parte favorito, ma occhio alle sorprese. Novanta minuti della verità, infine, per il Dijon. I granata se la vedranno contro il Rennes e potrebbero vincere senza troppe difficoltà.