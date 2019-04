Eredivisie: l'Ajax dilaga, il PSV vince e soffre. In basso sorride solo l'ADO Den Haag

L'Eredivisie mantiene altissimo il proprio livello di incertezza. Ajax e PSV Eindhoven continuano infatti a correre appaiate verso un finale di stagione davvero emozionante. I lancieri di Ten Hag si preparano al meglio in vista della Champions superando per 6-2 l'Excelsior. Una doppietta di Huntelaar e Tadic incanalano il match, ospiti in goal con El Hamadoui. Ancora Tadic ed Huntelaar, assieme a Dolberg, marcano le restanti tre reti. Inutile per l'Excelsior il goal di Fortes. Successo anche per il PSV Eindhoven. I bazoer soffrono contro il Graafschap ma alla fine conquistano tre punti. La neopromossa passa clamorosamente avanti con Burgzorg, nella ripresa ci pensano Bergwijn e de Jong a ribaltare a sfida. Stesso risultato tra Feyenoord Rotterdam e Heracles. Berghuis apre e chiude le danze, inutile il momentaneo pari di Drost.

Pari senza reti tra Utrecht e Vitesse. Le due formazioni si dividono la posta in palio e smuovono di poco la loro classifica. Netto 2-0 del Willem II contro il PEC Zwolle. La formazione di casa segna un goal per parte. Dankerlui e Isak marcano entrambi il tabellino. Pazza vittoria dell'ADO Den Haag in casa dell'AZ Alkmaar. Una doppietta di Falkenburg apre le danze, le teste di formaggio la pareggiano con Gudmunsson nel finale di secondo tempo. I pellicani non si perdono d'animo e vincono clamorosamente grazie a Becker addirittura al novantaquattresimo.

Finisce 1-1 la partita tra Heerenveen e Groningen. I padroni di casa passano in vantaggio grazie a van Amersfoot, il biancoverde Gladon assista la sfida sui binari della parità. Stesso risultato tra NAC Breda e Emmen. La neopromossa di casa perde una ghiotta chance per sperare nella salvezza. Slagveer sblocca il match al quarto d'ora, Palmer-Brown porta in dote un punto ai suoi. Pareggiano anche Sittard e VVV Venlo. Apre le danze Novakovich, Grot fa 1-1.