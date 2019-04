Eredivisie: l'Ajax si prende la vetta a scapito del PSV, notte fonda per il NAC Breda

L'Eredivisie continua a regalarci emozioni. Ajax e PSV Eindhoven sembrano decise a lottare fino alla fine per la conquista del titolo. Nella ventinovesima giornata, il PSV pareggia contro il Vitesse e si lascia agganciare dai lancieri. In casa dei gialloneri, i bazoer vanno sotto per tre volte a causa dei goal di Serero, Odegaard e Matavz. Una doppietta di Lozano e de Jong fissano il risultato sul 3-3. Stravince invece l'Ajax, ora capolista grazie alla migliore differenza reti. In casa del Willem II finisce 1-4. van de Beek e Isak sbloccano la sfida, gli ospiti dilagano poi con un'autorete di Heerkens, Veltman e Ziyech. Successo esterno per il Feyenoord Rotterdam. Il VVV Venlo è battuto 3-0 grazie ai goal di Larsson, Jorgensen e Malacia.

Pesantissimo tonfo dell'Utrecht. In casa dell'ADO Den Haag finisce 5-0. I pellicani sbloccano la sfida con Immers, chiudendo il primo tempo sul 3-0 grazie ai goal di Meijers e Bakkers. Nella finale di gara, ci pensano Necid e ancora Immers a completare l'opera. Vittoria preziosa in ottica salvezza per l'Emmen. L'Heereveen è battuto 2-0 grazie alla doppietta del classe '92 Caner Cavlan. Discorso analogo per il PEC Zwolle. L'undici di Stam schianta 5-0 il Fortuna Sittard. Dopo un primo tempo concluso sull'1-0 grazie a van Crooj, i padroni di casa dilagano nella ripresa. Namli, van Duinen e una doppietta di Thy abbattono le velleità della neopromossa.

Notte fonda per il Nac Breda. La neopromossa perde anche contro L'Heracles Almelo e continua a navigare in acque profonde. I bianconeri di casa vincono all'81' grazie a Peterson. Stesso risultato per l'Excelsior, scivolato pericolosamente in basso. Vince il Groningen che continua a sognare un posto nei playoff di Europa League. Pari con goal tra Graafschap e AZ Alkmaar. Le teste di formaggio vengono frenate dalla neopromossa. Apre i giochi Til, un'autorete di Bizot salva il Graafschap.