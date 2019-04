Eredivisie: continua freneticamente la lotta per il titolo, incroci pericolosi in basso

Tutto di nuovo in bilico in Eredivisie. La vittoria dell'Ajax contro il PSV Eindhoven ha portato i lancieri a -2 dalla vetta. Ora i bazoer vogliono vincere di nuovo, superando senza problemi il PEC Zwolle. La creatura di Stam viene da due vittorie consecutive ma difficilmente conquisterà punti contro il PSV. Molto più agevole il turno dell'Ajax. Tadic e compagni se la vedranno contro un Emmen penultimo e apparentemente inoffensivo. Le sorprese sono dietro l'angolo ma l'Ajax dovrebbe vincere senza troppi problemi. Novanta minuti interessanti per l'AZ Alkmaar. Le teste di formaggio proveranno a difendere il terzo posto dagli attacchi del Feyenoord. Il Vitesse cercherà di vincere per mantenersi nella zona dei playoff Europa League

Match casalingo per il Feyenoord Rotterdam. Van Persie e compagni giocheranno contro l'Heerenveen per cercare di riscattarsi dopo due KO consecutivi. La sfida potrebbe regalare emozioni inaspettate. Novanta minuti della verità per il Willem II. In casa dell'Heracles Almelo si capirà fino dove si può arrivare. I bianconeri cercheranno di conquistare punti per non cedere un posto guadagnato con le unghie e con i denti. Trasferta interessante per l'Utrecht. In casa del VVV Venlo, l'Utreg proverà a conquistare punti preziosi per la risalita dopo un inizio di stagione sottotono.

Nelle zone di bassa classifica, vero e proprio aut-aut per il NAC Breda. La neopromossa, fanalino di coda di questa Eredivisie, giocherà contro un Excelsior reduce da 4 KO consecutivi. Il Breda dovrà ottenere una preziosa vittoria esterna per non compromettere in maniera definitiva la propria stagione. Match lontano da casa per il Graafschap. In casa del Groningen, la neopromossa venderà cara la pelle. Tre punti pesantissimi, infine, anche per Sittard e ADO Den Haag. I pellicani proveranno a conquistare tre punti preziosi in ottica salvezza.