Eredivisie: il PSV Eindhoven torna al successo, vola il Groningen

Il PSV Eindhoven torna al successo. In attesa dell'Ajax, i bazoer superano senza problemi l'Excelsior. Gli ospiti la vincono grazie a una doppietta di Bergwijn. Rotondo poker per il Feyenoord Rotterdam. Van Persie e compagni battono l'Emmen e si confermano terza forza di questa stagione di Eredivisie. L'ex Arsenal in evidenza con una tripletta, nel finale ci pensa Berghuis a sentenziare la fine anticipata dell'incontro. La neopromossa inanella il terzo KO consecutivo e rischia seriamente di restare impelagata nella lotta per non retrocedere.

Vittoria ugualmente importante per l'AZ Alkmaar. Le teste di formaggio battono 4-2 il Sittard e si mantengono in scia del Feyenoord. Avanti grazie a Koopmeiners, i padroni di casa subiscono il ritorno degli ospiti, in goal con Lamprou e Novakovich. Nella ripresa, l'AZ Alkmaar agguanta la vittoria. Til pareggia, Idrissi e ancora Koopmeiners suggellano il poker finale. Tre punti pesantissimi per l'Utrecht, che supera fuori casa l'Heracles Almelo. Avanti grazie a van de Streek, gli utreg dilagano nella ripresa. Jannsen fa 0-2, Kerk, Gustafson e Bazoer marcano le altre reti. Inutile, per i bianconeri, il goal del momentaneo 2-1 di Dalmau. Il Groningen torna sul treno europeo grazie al successo contro il Venlo. Apre i giochi Post, una doppietta di Mahi consente ai biancoverdi di portarsi in vantaggio. Vlapa pareggia, ma il Groningen la vince con Bel Hassani.

Nelle zone di bassa classifica, tonfo rovinoso per il fanalino di coda NAC Breda. La neopromossa cede 4-1 in casa del più forte Vitesse. I gialloneri si ritrovano sotto a causa del goal di Korte, rimontando nella ripresa. Buitink e van der Werff sanciscono il sorpasso, Buttner e Bero suggellano la vittoria. Pari con goal tra Graafaschap e ADO Den Haag. Apre i giochi Becker, li chiude El Jebli. Secondo successo consecutivo per l'Heerenven, il Willem II è battuto 4-2. Vlap e una doppietta di Lammers incanala la sfida, Isak e Pavlidis illudono gli ospiti. Ci pensa infatti Rienstra a calare il poker per l'Heerenveen.