Eredivisie: l'Ajax sogna l'aggancio, sfide interessanti nelle zone basse

La domanda che si fanno tutti in Olanda e se il PSV Eindhoven sia in crisi oppure no. Dopo tre pari consecutivi, la capolista d’Eredivisie è praticamente costretta a tornare al successo per non farsi raggiungere dall’Ajax. In casa dell’Excelsior non dovrebbero esserci problemi, i bazoer non dovranno però commettere gli stessi errori visti nelle ultime gare. Ugualmente agevole il turno dei lancieri. L’Ajax ospita infatti il Sittard, neopromossa terribile pronta a conquistare altri punti preziosi in vista del prosieguo della stagione. Difficile comunque che Neres e compagni falliscano la sfida. Vero e proprio big match, quello tra Heracles e Utrecht. Le due formazioni sono appaiate in classifica, vincere le avvicinerebbe all’obiettivo dei playoff.

Tanta curiosità intorno al Groningen. I biancoverdi sono una formazione completamente rinata rispetto a quattro giornate fa ed ora lottano seriamente per un piazzamento nelle posizioni nobili della classifica. Occhio però al VVV Venlo. I gialloneri sono reduci da due sconfitte consecutive e non vogliono perdere ulteriori punti in vista dei playoff di Europa League. Discorso analogo per Heerenveen e Willem II. Le due formazioni non sono ancora lontanissime dalle posizioni nobili ma una sconfitta potrebbe estrometterle completamente dalla lotta per un posto nei piani alti. Difficile fare pronostici.

Turno difficile per l’Emmen. La neopromossa giocherà in casa del Feyenoord Rotterdam, formazione che difficilmente si lascerà sfuggire la vittoria. All’Emmen non resta che sperare in un vero e proprio miracolo sportivo. Può fare punti, al contrario, il Graafschap. L’altra neopromossa ospiterà l’ADO Den Haag, formazione arcigna ma non insuperabile. A caccia dell’impresa anche il NAC Breda. In casa del Vitesse si dovrà quantomeno pareggiare, anche se la “mission” appare oggettivamente “impossible”.