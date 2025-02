Eredivisie: quanti match interessanti! Spicca Feyenoord-Ajax

Il PSV Eindhoven vuole la quinta vittoria consecutiva. In casa e contro l’Heracles Almelo, i primi della classe hanno seriamente intenzione di allungare ancora, facendo leva su uno stato di forma straordinario ed un attacco invidiabile. Pronti ad approfittare di dubbi ma possibili passi falsi, vero e proprio big match per il Feyenoord Rotterdam e l’Ajax, che incroceranno le rispettive lame dando vita ad uno spettacolo intenso e ricco d’emozioni. Chi perde, rischia di perdere il treno-scudetto, con buona pace del PSV capolista. Trasferta tutt’altro che agevole, poi, per la quarta forza Vitesse, in casa di un Heerenveen reduce da ben due sconfitte consecutive: motivo validissimo per tornare a vincere.

Tra tante sfide delicate, potrebbe seriamente alzare il proprio status il PEC Zwolle, che in casa del Breda ha davvero una ghiotta chance: in caso di vittoria, infatti, il PEC si confermerebbe come una squadra solida ed una vera sorpresa di questa Eredivisie. Occhio, però, alla neo-promossa. Novanta minuti assolutamente incerti, poi, quelli tra AZ Alkmaar ed Utrecht, collettivi forti e vogliosi di Europa League. Le Teste di Formaggio, forti del fattore casa, potrebbero però fare il colpaccio e continuare a mantenere fissa la propria poltrona. Incredibilmente ancora in alto, sfida tra le proprie mura per il VVV Venlo, che in caso di successo contro il Den Haag avrebbe serie possibilità di accarezzare le posizioni più nobili. I gialloneri dovranno dunque avere pazienza, affrontando la sfida come se fosse l’ultima.

Trasferta che deve necessariamente portare punti, poi, quella che vedrà lo Sparta Rotterdam ospite dell'Excelsior, squadra intenzionata a conquistare in casa i punti necessari per la salvezza. Difficile fare pronostici. Potrebbe dormire sogni tranquilli, almeno per una sera, il Twente, che in casa e contro un Roda molto in forma dovrà conquistare punti vitali e pesanti, vista l'importanza dello scontro diretto. Occhio però ai gialloneri, che hanno confermato un equilibrio tattico invidiabile. Novanta minuti ardui, infine, per il Willem II, in casa di un Groningen che coltiva, ancora, sogni europei.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

20.10. 20:00 Groningen Willem II

21.10. 18:30 Breda Zwolle

21.10. 19:45 Excelsior Sparta Rotterdam

21.10. 19:45 Venlo Den Haag

21.10. 20:45 Twente Roda

22.10. 12:30 PSV Heracles

22.10. 14:30 Alkmaar Utrecht

22.10. 14:30 Feyenoord Ajax

22.10. 16:45 Heerenveen Vitesse