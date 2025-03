Il ginocchio stoppa Blanka Vlasic, niente europeo per lei

Uno scarno comunicato. Due righe asciutte, che sono una pugnalata per i fan di Blanka Vlasic e per chi già pregustava di vedere in azione la super-campionessa croata di salto in alto: «Carissimi fan, niente europei per me. L'infortunio al ginocchio mi ha fermato...» Così, tramite i social, la Vlasic ha voluto dare la notizia del suo forfait. La gara di salto in alto quindi, prevista per sabato nella penultima giornata di gare, perde una delle protagoniste più attese.

Davvero una disdetta per la trentenne croata, che poco meno di un mese fa - nella tappa parigina della Diamond League - era tornata ad assaporare le belle sensazioni di una volta, volando a 2 metri e tornando a vincere. Il tutto al termine di un lungo calvario dovuto proprio a un serio infortunio subito tre anni fa che le era costato, fra le altre cose, la rinuncia forzata alle Olimpiadi di Londra 2012.