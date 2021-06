Gp Azerbaijan: La pole è di LeClerc ed è la seconda!

E adesso speriamo non si ripeta il copione. Pole position per la Ferrari anche a Baku e pole per LeClerc. La paura accada un Montecarlo bis è minore e stavolta Charles ci deve fare godere.

La Rossa si mette davanti ad Hamilton che salva tutto e trova un secondo posto importante per lui e per la Mercedes che tiene alle spalle Verstappen terzo e la RedBull. LeClerc dovrà essere molto bravo a staccare prima il piede e a fare una gara perfetta.

Fortunata pole arrivata dopo bandiera rossa per il crash tra Sainz e Tsunoda, ma comunque meritata. Quarta casella per un buon Gasly e un Alpha Tauri di livello, mentre Sainz parte quinto e da verificare i danni. Sesta casella per Norris e una McLaren non abituata a partire da così indietro. Settimo Perez che poteva decisamente aiutare meglio li davanti come Bottas solo decimo perseguitato dalla mala sorte.

Ottavo chiude Tsunoda in top ten il giovane rookie e nono un ottimo Alonso nelle sue sessioni. Solo undicesimo Vettel che salva libere non perfette. Tredicesimo Ricciardo che aveva fatto sperare in meglio nelle sessioni di libere.