Gp Portogallo: Bottas si prende le prime libere

In archivio la prima sessione di libere portoghesi con il miglior tempo siglato da una Mercedes: Bottas mette a referto un 1:19:648 e miglior prestazione per lui per una Mercedes che si mette davanti al duo RedBull. Seconda casella per un buonissimo Verstappen, in ritardo di solo 25 millesimi e pilota che si conferma assolutamente in grado di competere. Terzo si rivede Perez: dopo l'annata fortunata con la Racing Point, piazza la seconda RedBull a 198 millesimi dal leader e aiuta il compagno di squadra.

Quarta casella per LeClerc: la Ferrari convince e dimostra di stare facendo un lavoro di sviluppo interessante con gomma rossa e di avere un buon passo. Solo quinto Hamilton: Mercedes del leader mondiale che continua a non essere perfetta, dubbi ne lascia parecchi e in particolare sullo stress delle gomme.

Sesta l'Alpha Tauri con Gasly in versione migliore dopo una Imola in ombra. Settimo Russell e pilota da tenere sotto osservazione per quello che può combinare partendo magari in terza fila, solo ottavo Norris per una McLaren che non ha mostrato il solito passo. Nona casella per l'altro ferrarista Sainz chiamato a migliorarsi e decimo Ocon. Ancora lontani Vettel e Alonso e lo stesso Raikkonen, mentre continua a fare male la Haas.