F1,  Gp del Bahrein - La prima pole stagionale è di Verstappen

La prima pole position della stagione 2021 di Formula 1 è di Max Verstappen. Nel Gran Premio del Bahrein, l'olandese della Red Bull, dopo aver dominato tutte le libere, si è ripetuto anche nelle qualifiche con il tempo di 1'28"997.

"Abbiamo fatto delle ottime prove qui in Bahrain sin dai test, ma non è una garanzia che si vada bene anche in gara, la macchina finora è stata molto buona, anche godibile da guidare".