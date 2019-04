Moto2- Luthi domina e vince ad Austin

Austin nella Moto2 da una nuova versione spettacolo. Una gara davvero combattuta dalla prima curva all'ultimo giro. Luthi si regala una vittoria importante, dominando la seconda parte di gara e approffittando della caduta di Baldassarri. Lo svizzero e sce sulla lunga distanza e, nella seconda parte di gara, chiude il discorso scappando via e ha il vantaggio degli inseguitori che si ostacolano. Bravissimo ad uscire bene dalla lotta è Schrotter. il quale chiude una seconda parte di gara lottata e presa bene nei sorpassi e riuscendo a tenere gli ultimi giri. Terzo posto fondamentale per Navarro, gara in risalita per lui e con giri davvero veloco nella seconda parte. Quarto Pasini, a cui diamo il nostro bentornato in pista, il quale timbra una ottima pprestazione, dimostrando il reale talento che è il Paso. Ennesima figuraccia per Alex Marquez, il quale parte benissimo, sembra poter essere lui quello da battere, ma ha un crollo verticale e prende sorpassi evitabili e chiude quinto. Sesto Marini: il pilota italiano poteva puntare a qualcosa di meglio e poteva sicuramente essere molto più presente nella lotta podio, mentre settimo un Lowes partito male, capace di risalire prontamente in una gara fatta bene e attenta. Ottavo posto per Corsi, sua miglior prestazione stagionale. Nono Bastianini, migliore dei rookie, in una gara controllata con attenzione e decimo posto ottimo di Lecuona. Gara anonima di Martin, mentre cadono Bezzecchi e DiGiannantonio. Una gara bella in attesa della classe regina con colpi di scena e piloti davvero vivi.