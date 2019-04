Formula 1 - Verstappen: "Non dobbiamo necessariamente avere la macchina migliore"

Un finale di stagione davvero importante quello di Max Verstappen che ha chiuso in quarta posizione nel Mondiale piloti. L'olandese della Red Bull ha disputato una seconda parte di campionato notevole centrando due vittorie (Austria e Messico) e sfiorandone una terza in Brasile. L'ex pilota della Toro Rosso sarà uno dei protagonisti principali della prossima stagione, quella dei grandi cambiamenti per la Red Bull che non sarà più motorizzata Renault. Max, intervistato da un'emittente olandese, ha parlato così del rapporto con la casa francese: "Non è stata mai mia intenzione offenderli, ma io voglio fare meglio. Guarda, ora abbiamo un contratto con Honda, ma se avessimo continuato a correre con Renault nel 2019, avrei solo voluto fare progressi. Sono sempre stato chiaro in quello che dico".

Il classe '97 ha poi proseguito: "Posso anche dire che possono prendersela con calma, ma io non sono così. Si può e si deve migliorare e voglio sempre che ci sia impegno massimo da parte di tutti. Tuttavia, bisogna anche essere aperti alle critiche, è così che io sono cresciuto. Mi spiace che non si possa negoziare su questo aspetto, ma io sono qui per vincere, voglio vincere e tutti quelli che lavorano con me devono essere impegnati al massimo".

Adesso si apre un nuovo capitolo con la Honda: "Spero sia una collaborazione a lungo termine tra le parti", ha dichiarato l'olandese. "Non mi aspetto che sia tutto facile all'inizio, non si può pensare fili tutto liscio. Sarò sempre concentrato, ma dovrò anche credere nel progetto ed essere paziente. Non mi aspetto di poter lottare per il mondiale all'inizio della stagione, ma se saremo solo un po' più competitivi rispetto al 2018 allora potremo essere più vicini alla vetta e fare una stagione consistente. Questo sarebbe già un miglioramento per quanto riguarda il Mondiale. Non dobbiamo necessariamente avere la macchina migliore".