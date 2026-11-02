La Juve si riprende l'Allianz: affossato il Napoli con due eurogol

La partita andata in scena ieri sera all'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, valevole per la decima giornata di Serie A, è terminata 2-0 in favore dei bianconeri, che tornano finalmente alla vittoria in casa, che mancava dal 20 settembre.

Il Napoli, invece, continua a non convincere: un gioco lento e poco cinico. Allegri non sta regalando i risultati che i tifosi partenopei si aspettavano da lui.

La partita non ha regalato grande spettacolo: il livello tecnico delle due squadre si abbassa anno dopo anno e quella che una volta era una delle partite più divertenti e avvincenti della Serie A sta perdendo il suo fascino.

Juve-Napoli

Primo tempo

Il primo tempo della partita non ci ha raccontato molto delle due squadre: tanti errori tecnici, ritmo basso, squadre lunghe che difendono poco e anche male.

Il punto più alto ed entusiasmante della prima frazione di gioco arriva all'8° minuto, quando Vicario dice di no a Lucca, che colpisce di testa su una grande palla messa in mezzo da Politano.

Secondo tempo

Dopo un primo tempo avaro di reti, in cui le due difese hanno retto l'urto senza concedere varchi significativi, l'equilibrio si spezza al 25' del secondo tempo.

A illuminare la serata torinese ci pensa Kerim Alajbegović, autore di un vero e proprio eurogol da fuori area che sorprende l'estremo difensore azzurro e fa esplodere lo stadio.

Il match si fa ancora più in salita per la formazione partenopea poco dopo, quando il giovane difensore Luca Marianucci rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando i suoi in inferiorità numerica a un quarto d'ora dal termine.

La Juventus ne approfitta per gestire il possesso e chiudere definitivamente i conti all'87': a mettere il punto esclamativo sulla partita è un altro subentrato di lusso, Jérémie Boga, che con un preciso tiro dalla distanza batte nuovamente la retroguardia ospite insaccando Meret.

Con questa vittoria pesantissima la Juve dà una sterzata alla classifica, portandosi al settimo posto a 3 punti dalla Conference League.