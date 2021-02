Serie A, pari tra Bologna - Sassuolo e Genoa - Verona

Dopo la vittoria della Lazio contro la Sampdoria si sono giocate altre due partite ovvero Genoa - Hellas Verona alle 18.00 e Sassuolo - Bologna alle 20.45 entrambe finite in parità.

SASSUOLO-BOLOGNA 1-1

Al Mapei Stadium finisce 1-1 tra Sassuolo e Bologna con i gol di Soriano e Caputo. I rossoblu resistono per un’ora in 10 uomini dopo il rosso diretto a Hickey, ma segnano nel primo tempo con Soriano. La ripresa è di marca neroverde che trova quasi subito il pari di Caputo. Sul finale i padroni di casa assediano la porta avversaria senza però trovare la rete della vittoria.

17' Soriano (B), 52' Caputo (S)



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (71' Toljan), Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli (46' Traoré), Locatelli; Berardi, Maxime Lopez (87' Raspadori), Djuricic (71' Defrel); Caputo. All. De Zerbi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Hickey; Svanberg (34' De Silvestri), Dominguez (81' Baldursson); Orsolini (62' Schouten), Soriano, Sansone (62' Skov Olsen); Barrow (62' Palacio). All. Mihajlovic



Ammoniti: Traoré (S)

Espulso Hickey (B) al 30' per rosso diretto

GENOA-VERONA 2-2

Anche tra Genoa e Verona finisce in parità: Ilic porta in vantaggio gli ospiti al 17' e poco dopo Lasagna fallisce clamorosamente il raddoppio. I padroni di casa pareggiano al 49' con Shomurodov. Faraoni riporta sopra la squadra di Juric al minuto 61', ma Badelj fa 2-2 al 94' con un uomo in meno dal 77' per l'infortunio di Pellegrini.

17' Ilic (V), 48' Shomurodov (G), 61' Faraoni (V), 95' Badelj (G)



GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (67' Pandev), Badelj, Zajc (46' Shomurodov), Czyborra (46' Pellegrini); Destro (67' Scamacca), Pjaca (55' Rovella). All. Ballardini

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato (46' Cetin); Faraoni (68' Vieira), Tameze (94' Sturaro), Ilic (82' Veloso), Lazovic; Barak, Zaccagni (82' Bessa); Lasagna. All. Juric



Ammoniti: Strootman (G), Cetin (V)