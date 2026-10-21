McTominay c'è e si sente, doppietta e Bodo battuto 4-3

Dopo gli zero punti raccolti nelle prime due giornate di questa edizione della Champions League, contro Arsenal e Villarreal, il Napoli ha rialzato, anche se non completamente, la testa contro un Bodo estremamente combattivo, che non si è mai arreso, anche sotto di due reti a pochi minuti dalla fine.

Il match

Il Napoli parte subito fortissimo, infatti neanche il tempo di capire che l'arbitro di serata, José María Sánchez Martínez, ha dato inizio alla sfida che i partenopei sono già in vantaggio: su un ottimo cross dalla sinistra di Spinazzola, arriva Politano, che al volo di sinistro insacca splendidamente alle spalle di Haikin, il quale non può nulla. È già 1-0 Napoli dopo neanche un minuto.

I ragazzi di Allegri non si fermano e continuano ad attaccare, mettendo la difesa norvegese sotto pressione costante. Nel giro di pochissimi minuti infatti, riescono a concludere verso la porta sia Lang che Di Lorenzo. I norvegesi sono in bambola, non riescono neanche a uscire dalla propria metà campo. Il Napoli continua e ha un'altra occasione con Rasmus Hojlund, che però calcia sull'esterno della rete. Anche Lang riesce a concludere ancora una volta in porta su un ottimo assist di De Bruyne, ma anche in questa occasione il portiere russo del Bodo si fa trovare pronto.

Al minuto 27 poi il colpo di scena: in un totale dominio azzurro, i norvegesi riescono a trovare l'inattesa rete del pari. Dopo una bella azione verticale, Fet riesce a servire Hauge che, di prima, piazza e rende impossibile l'intervento del portiere azzurro. Il Napoli inizia a perdere un po' di campo: la partita, adesso, per la prima volta, sembra davvero in equilibrio.

Situazione che però non dura molto: il Napoli dopo qualche minuto ricomincia a farsi vedere in avanti, e infatti al 41esimo minuto i partenopei tornano in vantaggio sull'asse De Bruyne-McTominay, con l'assist del primo e con l'inserimento e la conclusione del secondo, che con la complicità di una deviazione riesce a beffare Haikin. A pochi minuti dall'intervallo è 2-1 Napoli.

I ragazzi di Allegri non si fermano e provano a trovare la terza rete, per andare a riposo con due lunghezze di vantaggio. Stavolta con Politano, il quale, ancora assistito da De Bruyne, rientra sul sinistro e calcia sul primo palo, ma stavolta l'estremo difensore russo riesce a intervenire. Si va a riposo con gli azzurri avanti 2-1.

Il secondo tempo

Il secondo tempo inizia in maniera totalmente opposta al primo: adesso è il Bodo che attacca e il Napoli che si difende, rigorosamente con il classico "blocco basso" in pieno stile Allegri. I norvegesi però non creano occasioni particolarmente pericolose, al contrario del Napoli, che, al minuto 60, sempre sull'asse De Bruyne-McTominay, colpisce il palo.

Dopo solamente due minuti però, arriva il pareggio del Bodo-Glimt: i norvegesi entrano facilmente nell'area di rigore avversaria, la palla arriva poi a Helmersen, il quale con il mancino incrocia e mette alle spalle di Meret. Secondo assist di serata per Fet. È 2-2. Il Bodo adesso torna a spingere e, nei minuti successivi alla rete del pareggio, calcia svariate volte verso la porta del Napoli.

Ma nei momenti di sofferenza ci pensa sempre lui, Scott McTominay: al minuto 75 infatti, dopo un lungo possesso del Bodo, il Napoli riconquista palla e, su un ottimo cross di Politano, lo scozzese salta, colpisce di testa e supera un non irresistibile Haikin. I partenopei tornano ancora una volta avanti, è 3-2.

I norvegesi ripartono subito all'attacco per provare a pareggiarla, ma si sbilanciano, e infatti all'88esimo minuto Giovane, entrato da poco, ruba il pallone a Sjovold, entra in area da sinistra e crossa, ma complice la deviazione di Bjortfut, la palla entra in rete: 4-2 e match chiuso. Il Bodo, nonostante le due reti di svantaggio, continua ad attaccare e viene ripagato: al 93esimo infatti riesce a segnare il 4-3 definitivo con Fet, che sigilla una prestazione straordinaria, condita da una rete e due assist.

L'esultanza con dedica di Matteo Politano per la rete che ha aperto le marcature/ Napoli Magazine

I prossimi impegni delle due squadre

McTominay e compagni, dopo la buona vittoria contro il Bodo, andranno nella Capitale per affrontare la Roma di Gianpiero Gasperini, a soli due punti dall'Inter capolista e con una sola sconfitta in stagione. Il prossimo impegno in Champions invece sarà in casa del Porto di mister Farioli, il 4 novembre 2026 alle 21.

Il Bodo-Glimt, invece, continua la corsa per la vittoria del campionato norvegese, in lotta con il Viking: entrambe infatti sono a quota 56 punti in 23 partite. Il prossimo impegno nella massima competizione europea sarà invece in casa contro il Lille, allenato da Davide Ancelotti, il 3 novembre alle ore 21.