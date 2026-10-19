Una sola parola: Vittoria

Ripartire, rialzarsi e dimostrare di poter competere anche in Europa. La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara ad affrontare lo Slovan Bratislava nella terza giornata della fase campionato di Champions League, con l'obiettivo di conquistare una vittoria fondamentale per il proprio cammino europeo.

Allo Stadio Olimpico, davanti al proprio pubblico, i giallorossi non possono permettersi altri passi falsi, dato che la classifica impone una risposta immediata e questa può essere un'ottima occasione.

Luci e ombre in Europa

Il percorso in Champions League della Roma, finora, è stato caratterizzato da luci e ombre. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Fenerbahçe all'esordio, i capitolini sono usciti sconfitti dalla sfida rocambolesca contro il Real Madrid, al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Il 3-4 contro i Blancos ha lasciato l'amaro in bocca, soprattutto per l'andamento della partita e un vantaggio che sembrava poter regalare una serata indimenticabile ai tifosi giallorossi. I tre gol realizzati, però, non sono bastati a evitare una sconfitta che ha evidenziato la necessità di trovare maggiore equilibrio nei momenti decisivi e cruciali della partita.

Un solo punto conquistato nelle prime due giornate significa trovarsi nella parte bassa della classifica, lontano dalle posizioni che garantiscono l'accesso agli ottavi di finale e ai play-off.

Con la nuova formula della competizione, ogni risultato assume un peso importante dato che le prime otto classificate accedono direttamente alla fase a eliminazione diretta, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione devono passare dai playoff. Per questo motivo, lasciare altri punti per strada rischierebbe di complicare il percorso dei giallorossi.

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L'occasione contro lo Slovan

La sfida contro lo Slovan Bratislava rappresenta dunque un'occasione da sfruttare. Gli slovacchi arrivano all'appuntamento dopo le sconfitte contro Paris Saint-Germain e Stoccarda, con zero punti in classifica, ma proprio questa situazione potrebbe renderli avversari insidiosi e determinati a riscattarsi.

La Roma dovrà fare la partita, imporre il proprio ritmo e trasformare il predominio tecnico in concretezza sotto porta. Gasperini cerca risposte, ma soprattutto punti, perché in Champions League le prestazioni possono alimentare la fiducia, ma sono i risultati a determinare il destino di una squadra e per la Roma, contro lo Slovan Bratislava, è arrivato il momento di cominciare a vincere.

Probabili Formazioni

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini; Balerdi; Hermoso; Wesley; De Roon; Pisilli; Molina; Soulé; Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takac; Blackman; Bajnc; Markovic; Sandro Cruz; Pokorny; Mustafic; Barseghyan; Martinez; Camara; Griger. Allenatore: Yaya Toure