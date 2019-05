Roma, Ranieri anticipa la conferenza: "Questo è un gruppo sano che ha voglia di far bene"

Questo pomeriggio Claudio Ranieri ha tenuto l'ultima conferenza stampa alla guida della Roma. Tantissimi i temi trattati, dalla corsa per il quarto posto, a De Rossi, ma non solo. Andiamo a sentire le sue parole!

DE ROSSI - "Giocherà dal primo minuto, entrerà in campo con la sua fascia. Mi auguro che ci sia l’atmosfera che Daniele merita.... Deve essere una festa per lui, per tutto quello che ha fatto alla Roma e per il modo in cui l’ha dato. Mi aspetto una cosa positiva per lui al 100%".

ANCORA SUL CAPITANO GIALLOROSSO - "Credo che meriti questa standing ovation da parte di tutto l’Olimpico. Deve essere una festa e lui deve fare una grande partita. Un giocatore del genere si può solo apprezzare ed è positivo nello spogliatoio per la squadra, un punto di riferimento ".

UNA SQUADRA IN RIPRESA - "Credo che la squadra si sia ripresa, abbia fatto rivedere di essere squadra, di essere compatta e di lottare per un obiettivo. Non ce la faremo? Pazienza..".

IL FUTURO DI RANIERI - "Dalla prima volta che sono andato all’estero tanti anni fa, in Spagna, mi sento un allenatore europeo, quindi dove ci sarà un progetto che mi intriga vado".

EMOZIONI - "Io l’ho detto mille volte: mi emoziono sempre, ogni volta che guido la Roma mi emoziono, l’ho detto in settimana....lascerò la Roma con il cuore aperto, sperando di vederla sempre più in alto".

SHICK - "Mi dispiace, gliel’ho anche detto, che Schick è un grande giocatore, ma c’è chi a 19 anni è già maturo e chi no. Gli ho detto: “Mi dispiacerà vederti esplodere a 28 anni come puoi esplodere”. Perché questo è un ragazzo di grossissima qualità e mi dispiace questo".