Roma, ostacolo Sassuolo: non  distrarsi dalla vicenda De Rossi

Questa sera la Roma sarà in scena a Reggio Emilia per la penultima gara di questa stagione. I giallorossi sono in piena corsa per il quarto posto e dovranno sicuramente vincere questa sera contro il Sassuolo e sperare in passi falsi delle dirette concorrenti.

La squadra capitolina dovrà essere brava a non farsi distrarre dalla vicenda De Rossi: nei giorni scorsi il il capitano della Roma ha annunciato infatti che a fine campionato lascerà il club perchè la dirigenza ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Tutto questo ha provato contestazioni da parte dei tifosi.

Di fronte ci saranno i neroverdi di De Zerbi matematicamente salvi e non hanno più nulla da chiedere al campionato.La Roma dovrà trovare i punti giocando prima delle avversarie.

Ranieri sceglierà il 4-3-3 o il 4-2-3-1: non ci sarà Manolas ma sarà sostituito da Jesus, De Rossi sarà in panchina dando spazio a Nzonzi n avanti il reparto offensivo è affidato a Dzeko, El Shaarawy e uno tra Under e Kluivert.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

De Zerbi: "Vogliamo cercare di fare risultato per avvicinarci al decimo posto, per consolidare la nostra posizione. Non sarà facile perché nelle ultime giornate quello che sposta ancora più dei valori è il calendario, noi abbiamo Roma e Atalanta".

Ranieri: "De Rossi? Se mi fosse stato chiesto in quanto allenatore cosa fare con De Rossi, io avrei detto che lo voglio, perché so che giocatore e che uomo è. Che capitano è".

I CONVOCATI

Sassuolo

Portieri: Satalino, Consigli, Pegolo.

Difensori: Marlon, Demiral, Lemos, Rogerio, Sernicola, Lirola, Ferrari, Adjapong.

Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Duncan, Locatelli.

Attaccanti: Matri, Odgaard, Boga, Berardi, Babacar, Di Francesco, Brignola.

Roma

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Cengiz Under, Kluivert, El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko