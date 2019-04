Roma: Ranieri prepara la sfida contro il Napoli e conta di recuperare il miglior Dzeko

La Roma prepara la sfida contro il Napoli. L'incerottata creatura di Ranieri ha bisogno di punti per continuare a inseguire un piazzamento in Champions League. L'ex mister di Leicester e Nantes ha seguito i suoi in un allenamento mattutino. Con il rientro di tutti i Nazionali, Ranieri ha potuto valutarne le condizioni fisiche. Pellegrini e Manolas hanno continuato a lavorare in maniera personalizzata. Il centrale greco proverà a recuperare ma le sue condizioni sono tutte da valutare. Non ci saranno invece Florenzi e El Shaarawy.

Secondo le ultime indiscrezioni, Ranieri dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-4-2. Davanti a Olsen, bersagliato in Svezia per alcune sue prove negative, la difesa sarà formata da Karsdorp, Marcano, Fazio e Kolarov. Tante incertezze per il tecnico romano. Il laterale destro olandese si gioca infatti la maglia con Santon, Marcano con Manolas e Kolarov con Juan Jesus. Pochi dubbi invece a centrocampo. N'Zonzi e Cristante sorveglieranno la mediana, ai loro lati agiranno Zaniolo e Perotti. In attacco ci saranno Schick e Edin Dzeko.

Proprio il bosniaco è l'osservato speciale. La lite con El Shaarawy post SPAL ha peggiorato un momento davvero negativo, per Dzeko, da mesi a secco entro le mura amiche. I goal del bomber ex City hanno spesso trascinato la Roma, in questa stagione gli stessi sono però mancati come il pane. Il pubblico giallorosso ha ancora bene a mente gli errori sotto porta contro il Porto, due occasioni clamorose che il vecchio Dzeko avrebbe segnato a occhi chiusi. Con buona pace di una Roma eliminata poi al 117'. Ora Dzeko non può più sbagliare e ha messo nel mirino il Napoli.