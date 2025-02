Risultato Roma - Chelsea in diretta, LIVE Champions League 2017/18 - El Shaarawy(2), Perotti! (3-0)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Roma che si prende il primo posto a discapito del Chelsea, 8 punti. Blues a 7, Altetico Madrid a 3 e Qarabag 2.

92' - Termina qui la gara: Roma batte Chelsea 3-0!

90' - Due minuti di extra time.

87' - Cambio Roma: Perotti lascia il campo in favore di Pellegrini.

84' - Spunto di Alonso, apertura per Hazard che vede il suo cross respinto; Manolas arriva prima di Bakayoko.

82' - Roma che si difende bene dagli ultimi attacchi sterili del Chelsea.

79' - MANOLAS! Traversone perfetto di Nainggolan, Manolas stacca a colpo sicuro ma trova un enorme Courtois a negargli il gol. Che Roma.

78' - NAINGGOLAN! Gerson controlla palla ed allegerisce su Nainggolan; destro poderoso inibito dal palmo di Courtois.

75' - Cambio Chelsea: Batshauyi per Morata.

75' - Doppio cambio Roma: fuori El Shaarawy e Florenzi, dentro Gerson e Manolas.

73' - DZEKO! Si sposta verso destra, s'incunea e calcia; palla fuori.

71' - Cambio Chelsea: esce Fabregas, dentro Drinkwater.

68' - PEROTTI! Dzeko s'immola verso la porta, viene braccato dai tre difensori ma protegge palla splendidamente e la apre verso Perotti che - solo - spara alto. Che occasione, che occasione.

66' - Notte spettacolare all'Olimpico, Roma avanti di 3 gol.

63' - PEROTTIIIIIII! LA ROMA DILAGAAAAA! Kolarov intercetta la sfera, palla in verticale per l'8 che imbastisce uno spunto perfetto: converge al centro e fa partire una staffilata pazzesca che buca Courtois sul proprio palo.

61' - Spinge sull'acceleratore il Chelsea, prova a trovare uno spiraglio per riaprire la contesa.

58' - Nainggolan sguscia via tra Rudiger e Fabregas e fa partire il contropiede; errato -però - il suo lancio per Dzeko.

57' - MORATA! Uno-due veloce tra Hazard e Morata; destro strozzato dell'ex Juve che si perde sul fondo.

55' - Cambio Chelsea: fuori Cahill, dentro Willian.

54' - DZEKO! Incursione centrale di Perotti che svernicia Fabregas e si appoggia su El Shaarawy; verticalizzazione per Dzeko che scocca un violento tracciante. Palla che si perde fuori non di molto.

52' - Contropiede tambureggiante della Roma. El Shaarawy fa proseguire su Dzeko, sterzata e tentativo - errato - di apertura su Perotti.

49' - Roma che è partita forte, guidata da Kolarov. Altro lavoro certosino prima del cross nel mezzo; Courtois anticipa El Shaarawy.

47' - Lavoro di Dzeko sulla destra, che aspetta l'inserimento centrale e forte di Kolarov; destro in corsa respinto.

46' - Inizia il secondo tempo.

Nemmeno il tempo di presentare le formazioni che già la Roma è in vantaggio. Dzeko fa la sponda su un lancio dalle retrovie, El Shaarawy incastona il pallone sotto il sette. Perla. Le due squadre giocano a viso aperto, non si risparmiamo. Il Chelsea cerca il pari ma viene gelato ancora da El Shaarawy, lesto come una volpe nell'approfittare di una defaillance della retroguardia.

46' - Termina il primo tempo. Roma 2 - Chelsea 0.

45' - Un minuto di recupero.

44' - BAKAYOKO! Da angolo, stacca di testa; palla che sfila vicino al palo.

44' - ALONSO! Controlla sul lato corto dell'area di rigore, si accentra e calcia sul palo lontano; Alisson a mano aperta.

42' - Si muove Morata sulla linea dell'offside, ma scappa troppo presto e termina nella trappola del fuorigioco. Potenziale occasione fermata sul nascere.

39' - Roma che adesso viaggia sulle ali dell'entusiasmo.

36' - EL SHAAAAAARAWYYY! ANCORA LUIIII! Lancio dalle retrovie di Nainggolan che prende il contro tempo un distratto Rudiger, El Shaarawy anticipa Cahill con un guizzo e deposita la palla alle spalle di Courtois. 2-0.

35' - EL SHAARAWY! Errore grossolano di David Luiz che spiana la strada a Dzeko; passaggio per El Shaarawy che calcia senza mordente. Blocca Courtois.

32' - Frangente ad alta tensione della gara.

29' - Nel contatto precedente, Florenzi tocca Hazard. C'era il fallo, avvenuto comunque fuori area.

27' - Chelsea che spinge, vuole il pareggio. Roma che attende.

24' - MORATA! Kolarov spazza su Pedro, la palla carambola su Morata che - solo davanti ad Alisson - spara alto. Che occasione.

24' - HAZARD! Controlla spalle alla porta, si gira e calcia; fendente centrale, facile Alisson.

23' - FLORENZI! Sponda di El Shaarawy, destro secco del laterale. Alto.

22' - Break di Perotti che recupera palla sulla trequarti, verticale per Strootman che non trova il cross.

20' - HAZARD! Solito balletto sulla mancina, sterzata al centro e conclusione radente; blocca Alisson.

18' - Rischia Juan Jesus uscendo palla al piede fuori dalla propria area, un fallo salva la Roma da una possibile occasione.

15' - Scambiano Hazard e Fabregas; quest'ultimo sventaglia per Alonso sulla sinistra, Florenzi lo chiude senza problemi.

12' - Ping pong frenetico delle due squadre, i ritmi restano comunque alti.

9' - NAINGGOLAN! Strootman scippa palla sulla trequarti, servizio per Nianggolan che esplode il destro; alto.

7' - Adesso alza il baricentro il Chelsea, Roma costretta ad indietreggiare.

5' - Apertura perfetta di Dzeko su El Shaarawy, che prende il fondo ma viene regolarmente schermato da Alonso.

4' - HAZARD! Dai e vai del belga, che riceve in profondità il suggerimento di Fabregas. Florenzi gli corre vicino e lo disturba al momento della conclusione. Grande occasione.

3' - Match che viaggia a ritmi elevati.

1' - EL SHAAAARAAAWYYY! VANTAGGIO ROMAAAAA! Lancio profondo dalle retrovie, Dzeko fa la sponda per l'esterno magico di El Shaarawy che s'infila sotto la traversa.

1' - Pronti, via, e Bakayoko taglia in due il centrocampo imbucando per Pedro, che non trova la forza per calciare.

1' - Partiti.

Inno della Champions League, saluti, e poi sarà contesa.

Squadre in campo, l'Olimpico freme. E' tutto pronto.

Conte non recupera Kante e si affida al 3-4-3. Azpilicueta non partirà nel trittico difensivo, per lui postazione da esterno destro; dietro torna Rudiger. Sacrificato Zappacosta. Pedro nel tridente con Hazard e Morata.

Di Francesco cambia una sola pedina rispetto alle previsioni della vigilia. Niente campo per Manolas, sarà Juan Jesus ad affiancare Fazio. Davanti torna Dzeko.

La scheda UEFA.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca allo Stamford Bridge, impianto da 41.800 posti situato a Londra.

Solito 3-5-2 per Conte. Courtois tra i pali, Apzilicueta, David Luiz e Cahill trittico difensivo. Bakayoko mediano, con Kante e Fabregas ai lati; Zappacosta ed Alonso terzini a tutta fascia. Davanti, Hazard e Morata dirigono l'attacco.

Tempo duri per Conte ed il suo Chelsea. I 19 punti in classifica con relativo 4^ posto non possono soddisfare una compagine che solo 6 mesi fa concludeva al primo posto una stagione fantastica. Troppi punti persi a discapito delle due ingorde di Manchester, le quali continuano a macinare punti su punti senza fermarsi di fronte a nulla. In Champions, i 7 punti garantiscono il primo posto del Gruppo C. Importante non perdere terreno, doveroso respingere l'attacco giallorosso.

Di Francesco non si muove dal 4-3-3. In porta Allisson, difesa composta - destra verso sinistra - da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. De Rossi vertice basso, Strootman e Nainggolan ai lati. Davanti, El Shaarawy e Perotti lavorano palloni per Dzeko.

Pragmatismo e cinismo. La Roma targata Di Francesco vola al passo con le 4 davanti e poggia le sue fortune su un'invidiabile fortezza difensiva - merito anche di un Allisson sempre più sicuro delle proprie potenzialità - e concretezza offensiva dei 3 moschettieri davanti. In campionato, i giallorossi sono 5^ a 24 punti, con una gara da recuperare contro la Sampdoria. In Champions, il secondo posto in un girone di ferro è un ottimo risultato. Con una vittoria stasera si metterebbe in atto il sorpasso in vetta al Chelsea, viceversa attenzione all'Atletico Madrid.

Sono 3 i precedenti totali tra le due compagini. L'ultimo risale a due settimane fa, con il pirotecnico 3-3 maturato a Stamford Bridge. David Luiz ed Hazard stendono il tappeto rosso al Chelsea, Kolarov dimezza lo svantaggio prima dell'intervallo. Nella ripresa si scatena Dzeko, autore di due marcature favolose, prima del 3-3 finale firmato Hazard. Gli altri due precedenti risalgono alla Champions League 2008: Terry regala la vittoria ai suoi in casa, a Roma Vucinic - doppietta - e Panucci rendono vana la marcatura di Terry.

La preview della sfida, offerta dalla nostra redazione.

Arbitra Jonas Eriksson, coadiuvato da Klasenius e Warnmark, quarto uomo Culum. Addizionali di porta i signori Johannesson ed Ekberg.