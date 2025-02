Roma, col Napoli per affermare il ruolo da leader

Si riparte dopo la sosta, e il sabato di A è subito per cuori forti. Alle 18, infatti, la Lazio va a Torino per un match con la Juve di sicuro spessore, e in serata stanno a guardare per poi sfidarsi, all'Olimpico, Roma e Napoli. Insomma, due gare che possono imprimere alla corsa scudetto un ritmo particolare, regalando sicuri colpi di classe. In particolare per la Roma, però, il match interno con i partenopei cade in un momento davvero topico della stagione: dopo il successo, bello e prezioso, con il Milan a San Siro, la sosta è stata utilissima per far rientrare in gruppo numerosi acciaccati che erano da qualche settimana nell'infermeria giallorossa, e ora la rosa, salvo qualche degenza ancora da smaltire, è praticamente tutta nelle mani di Di Francesco, che gode così di due uomini di qualità, almeno, per ogni ruolo in campo.

Dunque sarà una gara fondamentale sia per le ambizioni in classifica, sia per dare una spinta nelle prestazioni che dovranno far seguito alla partita: infatti, subito dopo il match odierno, la Roma sarà a Londra per incontrare il Chelsea, poi tre gare importanti in campionato (a Torino col Toro, in casa con il Crotone e con il Bologna) e ancora il ritorno in casa col Chelsea la notte di Halloween per chiudere questo ottobre d'alto ritmo.

I NUMERI DI ROMA-NAPOLI

La gara di oggi che partirà alle 20,45 e sarà diretta da Rocchi, è la sfida numero 145 tra le due squadre, con una situazione che vede in vantaggio la Roma con 51 trionfi, 51 pareggi e 42 successi azzurri. A Roma il bilancio è nettamente in favore giallorosso con 33 vittorie, 29 pareggi e 10 sconfitte. Gli ultimi 5 Roma-Napoli hanno visto trionfare i padroni di casa in 4 occasioni, anche se il più recente è stato vinto dagli ospiti, 2-1. Molto più equilibrati i risultati se si guardano gli ultimi 10 confronti complessivi, con 5 successi romanisti, 4 napoletani e 1 pareggio.

La gara sarà caratterizzata anche dal duello a distanza tra Edin Dzeko e Dries Mertens: i due hanno segnato 7 gol a testa dall'inizio del campionato e sono due dei tre migliori marcatori dell'anno solare 2017 (compreso Ciro Immobile), con il bosniaco in rete 23 volte nelle ultime 23 gare di Serie A; 24 invece le reti del belga nelle ultime 25 gare giocate in Italia.

Ingredienti, questi, che ci portano a vivere un sabato di A davvero notevole. Con i cuori giallorossi protesi verso un sogno ancora difficile da considerare, ma sicuramente da provare a vivere.

Probabile formazione Roma (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, Perotti.