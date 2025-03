Roma - Udinese LIVE, diretta Serie A 2017/18: finisce così! Roma batte Udinese 3-1!!!

Antonio Abate ringrazia gli appassionati lettori, dandogli appuntamento ai successivi eventi targati Vavel Italia. Alla prossima!

90' + 2 - Finisce qui! Roma batte Udinese 3-1! Tre punti importanti, per la Roma, che se si escludono i minuti finali, ha messo in campo una performance attenta e cinica sotto porta, proponendo anche sprazzi di ottimo calcio. Male, al contrario, l'Udinese, bocciata in difesa ed insufficiente in avanti. Delneri ora rischia grosso. Migliore in campo per i padroni di casa, Dzeko. Per gli ospiti bene Jankto.

90' - Massa intanto decreta due minuti di recupero.

89' - Contropiede velocissimo dell'Udinese, con Hector Moreno che perde l'esterno danese e gli lascia spazio per concludere. 3-1!

89' - GOAL DELL'UDINESE!!! LARSEN MARCA L'INUTILE 3-1!!!

88' - PALO DI PEROTTI!!! CLAMOROSO!!! Bizzarri immobile capisce l'angolo, salvato però comunque dal palo!

86' - CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Nainggolan serve Perotti, che come un treno supera secco Angella, costretto a fermarlo in maniera irregolare! Nessun dubbio per Massa!

85' - Le squadre sono molto lunghe, cosa che porta spesso i collettivi a proiettarsi sulla trequarti.

83' - Bellissima apertura di Fofana per Jankto, fermato da Manolas in maniera irregolare.

83' - Ora la Roma sembra decisa a proiettarsi in avanti, come se volesse testare gli schemi offensivi con Defrel in avanti.

81' - INTERVENTO MIRACOLOSO DI BIZZARRI! Assist perfetto per l'ex Sassuolo, che a tu per tu con l'estremo difensore bianconero calcia di mancino, trovando la risposta di piede di Bizzarri!

80' - Altra azione avvolgente della Roma, che non riesce a trovare felice capitalizzazione.

78' - Sembra ormai esserci poco altro da dire, in questa sfida dell'Olimpico.

Eccolo il cambio.

75' - Ultimo cambio: Florenzi uscirà per lasciar posto a Bruno Peres.

74' - TRAVERSA DELL'UDINESE! Sugli sviluppi del corner, Nuytinck colpisce bene ma trova il legno orizzontale!

74' - ALISSON SI FA TROVARE PRONTO! Maxi Lopez riesce a rubar palla e a mettere in mezzo, Bajic non riesce però a piazzarla!

73' - Secondo cambio per la Roma: Hector Moreno prenderà il posto di Kolarov.

72' - Diego Perotti, spostatosi sulla sinistra, cerca Defrel, Bizzarri esce e sventa senza problemi.

70' - Ovazione per Edin Dzeko, sostituito da Gregoire Defrel.

69' - Terza sostituzione per l'Udinese, fuori De Paul per Bajic.

68' - Nuytinck mette in corner, angolo per la Roma.

66' - Tanti palloni giocati da Kolarov, che fa sempre la cosa giusta. Una partita silenziosa ma sublime, per l'esterno mancino.

64' - La Roma ormai fa quel che vuole. Strootman costruisce, El Shaarawy scarica di tacco verso Florenzi il quale, col mancino, spara altissimo.

63' - L'Udinese ora prova a tener palla, la Roma si conferma però attenta in difesa. Sul contropiede, Dzeko mette in mezzo, non trovando El Shaarawy.

61' - Bel tiro di De Paul, Fazio respinge di testa.

60' - Corner battuto da Perotti, parla alta di De Rossi.

58' - Delneri prepara già l'ultimo cambio. Sarà Baijc ad entrare.

56' - ANCORA E SEMPRE DZEKO! progressione velocissima della Roma, pallone al bosniaco che tenta da posizione angolata. Respinge coi pugni Bizzarri.

55' - Destro al volo di El Shaarawy, pallone altissimo.

53' - LARSEN! Grande chance per l'Udinese, con il terzino che, solo in area, prova a ribadire in rete il cross di Pezzella. Pallone fuori di pochissimo.

51' - Delneri prepara il secondo cambio, Fofana per Barak.

49' - Contropiede della Roma, il pallone arriva a Dzeko che manda fuori di controbbalzo.

46' - Si riparte! Buona progressione di Larsen, pallone sul fondo. Delneri ha nel contempo cambiato l'assetto dei suoi, lanciando Pezzella al posto di Lasagna.

45' + 1 - Finisce un primo tempo anomalo, Contrariamente a quanto potrebbe dire il risultato, la Roma ha creato meno, segnando grazie ad un guizzo di Dzeko e a due errori difensivi che hanno favorito El Shaarawy. I ragazzi di Di Francesco tengono comunque bene il campo, confermandosi in forma. Delneri dovrà al contrario cercare di caricare i suoi.

44' - Rabona apparentemente inoffensiva di Diego Perotti, Larsen non controlla e consente all'accorrente faraone di rubar palla e battere Bizzarri. Partita chiusa!

44' - CLAMOROSO ERRORE DI LARSEN E DOPPIETTA DI EL SHAARAWY!!! ASSURDO!!!

43' - Punizione scodellata da De Paul, la Roma respinge e riparte!

42' - KOLAROV! Punizione forte e centrale! Immobile Bizzarri al momento di parare.

40' - Fallo di mano della barriera, ancora punizione per l'ex Lazio e City. Ammonito intanto Maxi Lopez.

39' - Punizione per la Roma, si prepara Kolarov.

37' - Timida spizzata di Maxi Lopez, Alisson para a terra senza problemi.

35' - La Roma controlla senza problemi.

33' - Doppio corner a favore dell'Udinese, prima Alisson e poi Manolas respingono.

32' - L'Udinese è sterile in avanti e carente in difesa, si sente la mancanza di Danilo.

29' - Capovolgimento di fronte, Edin Dzeko viene servita sulla sinistra e attende, eludendo senza problemi il proprio marcatore. Mettendo in mezzo, bel tocco esterno del Faraone, che fa 2-0!

29' - STEPHAN EL SHAARAWY FA DOPPIETTA!!!!!

28' - SECONDA CHANCE PER L'UDINESE! Gran controllo di De Paul, che supera Kolarov e serve Maxi Lopez. In un convulso batti e ribatti, l'argentino conclude, trovando la parata facile di Alisson.

26' - De Rossi spezza la manovra friulana, Kolarov riparte.

24' - ANCORA UNO SCATENATO EDIN DZEKO! Tiro del bosniaco servito da Strootman, bene Bizzarri nella presa in due tempi.

23' - L'Udinese si affida molto ai lanci lunghi verso Jankto e De Paul, che seppur positivi non riescono a pescare un Maxi Lopez praticamente imbrigliato dai due centrali giallorossi.

20' - Manovra positiva dei ragazzi di DI Francesco, con numerosi interpreti giallorossi bravi a tener palla in un fazzoletto. Filtrante preciso di Perotti in mezzo, Dzeko viene anticipato dall'ex portiere del Pescara.

18' - EL SHAARAWY! Azione prolungata della Roma dopo il corner. Florenzi alza benissimo per Perotti, che controlla e mette in area. L'egiziano colpisce di testa, mandandola però fuori.

17' - Buona azione di Perotti e Florenzi, che sull'out destro si procurano un corner.

17' - L'Udinese prova a ripartire da dietro, non trovando molto spazio.

15' - ANCORA DZEKO! Posizionamento perfetto di Dzeko, che elude la marcatura di Angella e si gira benissimo, trovando la decisa e puntuale risposta di Bizzarri.

13' - La Roma ha faticato molto nei primi minuti sotto il profilo offensivo, la rete del bosniaco potrebbe dunque svegliare i ragazzi di Di Francesco. Male l'Udinese, che deve cambiare passo e tornare a quanto visto nelle primissime battute del match.

Respinta difensiva orrenda dell'Udinese, che non spazza un pallone finito a Dzeko, bravissimo a girarsi e a trovarsi a tu per tu con Bizzarri. Roma in vantaggio grazie ad un guizzo improvviso.

11' - EDIN DZEKO!!!!! LA SBLOCCA LUI NEL MOMENTO PIU' SONNOLENTO!!!

10' - La Roma aumenta le proprie percentuali di possesso palla, l'Udinese non riesce a creare una contro-mossa alla flebile azione offensiva giallorossa.

7' - I giallorossi riescono spesso a pescare Perotti sulla destra, mancando però di quel plus per servire Edin Dzeko. Attualmente attendista, invece, l'Udinese.

6' - Bella apertura di Nainggolan per Florenzi, che scarica un destro potente ribattuto dalla difesa friulana.

5' - Grande lancio di De Rossi verso Dzeko, fermato da un'uscita perfetta di Bizzarri. Il guardalinee ferma comunque tutto per offside.

4' - L'Udinese riesce a coprirsi bene, allungandosi con celerità. In contropiede, bene Jankto, frenato però da un intervento attento di Florenzi.

2' - Ora è la Roma che prova a manovrare, anche se le due linee friuliane rendono difficile la manovra. Cross in area di Perotti, troppo lungo per El Shaarawy.

I bianconeri sembrano schierati col 4-1-4-1, dove sono De Paul e Lasagna gli esterni incaricati di alzarsi e servire Maxi Lopez.

1' - Partiti! Udinese subito pericolosa con una insidiosa conclusione di Jankto!

Roma con il completo giallorosso, in bianconero l'Udinese.

E' tutto pronto allo Stadio Olimpico. Il pubblico sta osannando i propri beniamini.

Discorso analogo, per i friulani, che si affidano a Maxi Lopez al fianco di Kevin Lasagna. Nuytinck ed Angella davanti a Bizzarri, grande sorpresa dell'ultima ora, con Larsen e Samir ai lati. In mezzo, spazio a Barak e Behrami, che completano il centrocampo ulteriormente formato dai gioiellini Jankto e De Paul.

Sono state diramate le formazioni ufficiali delle due squadre. Nessuna sorpresa in casa Roma, dove Di Francesco cambia solo Fazio per Juan jesus rispetto a quanto previsto alla vigilia. Davanti ad Alisson, dunque, agiranno l'argentino e Manolas, affiancati da Florenzi e Kolarov. Nainggolan-De Rossi-Strootman in mezzo, incaricati di interrompere le manovre avversarie. Al fianco di Dzeko, infine, Perotti ed El Shaarawy.

Gentili amici di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto e vi invita a seguire assieme Roma-Udinese, sfida di Serie A TIM valida per il quinto turno della massima competizione calcistica italiana. Con ancora un turno da recuperare, la sfida contro la Sampdoria rinviata per maltempo, i ragazzi di Eusebio Di Francesco cercheranno di vincere la terza gara consecutiva, risalendo in classifica e confermandosi come una delle big di questa stagione. Per contro, i bianconeri di un traballante Delneri vorranno destarsi, allontanandosi dalle zone basse e conquistando i primi punti fuori casa.

Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico ex Sassuolo non dovrebbe prescindere dal suo dogmatico 4-3-3, con grande incertezza sull'out destro vista l'assenza di Patrick Schick, ancora fermo ai box: El Shaarawy, infatti, parte favorito, con Under e Defrel pronti a soffiargli il posto. Confermato Dzeko in avanti, l'esterno sinistro dovrebbe essere Perotti, anche se scalpita Defrel, potenzialmente utilizzabile anche a sinistra.

Confermato Alisson in porta, la retroguardia dovrebbe essere formata da Florenzi, Manolas, Juan Jesus e Kolarov. Davanti al portiere brasiliano, potrebbe però essere proposto l'esperto Fazio. Poche sorprese anche a centrocampo, dove De Rossi dovrebbe essere affiancato da Strootman e Radja Nainggolan, tornato tra i convocati a disposizione di Eusebio Di Francesco.

Solito 4-4-2, poi, per i bianconeri, che dovrebbero affidarsi a Maxi Lopez e Kevin Lasagna. L'ex calciatore del Carpi non è sicuro del compagno di reparto, insidiato da Bajic. Sulle fasce di centrocampo, Jankto e De Paul, che sembra stia trovando la sua dimensione vicino la linea della rimessa laterale. Con Fofana non al meglio, potrebbe giocare Barak, affiancato dal confermatissimo Behrami. Davanti a Scuffet, insidato da Bizzarri, difesa a quattro composta Larsen, Angella, Nuytnick e Samir.

Secondo le statistiche degli ultimi anni, l'Udinese ha sempre sofferto la Roma, vincenti nelle precedenti otto sfide. L'ultimo punto conquistato dai bianconeri è stato nel lontano 2013, quando le ostilità si chiusero sull'1-1. L'anno prima, i friulani fecero invece il colpaccio, vincendo addirittura per 3-2 in una sfida rocambolesca ed incerta fino alla fine. Era un'altra Udinese, piena di talenti ed in lotta per l'Europa: dopo la doppietta di Erik Lamela, Domizzi accorciò, con Di Natale vero e proprio trascinatore grazie alla sua doppietta.

Intervistato in conferenza stampa, Di Francesco non si fida degli arcigni bianconeri: "Tutte le partite nascondono delle insidie dobbiamo avere lo stesso atteggiamento delle ultime due gare, partendo con la stessa forza. Affrontiamo una squadra che ha valori importanti e ha raccolto meno di quanto seminato?". E, sulle possibili ed inevitabili rotazioni: ""Kolarov, Alisson e Dzeko giocheranno tutti e tre, poi valuteremo tra Qarabag e Milan. Penso sia giusto sfruttare questa onda di entusiasmo. ll turnover diventa valido quando si raggiungono obiettivi, parlo sempre di collettivo e di due giocatori per ruolo. Le alternative devono essere un valore aggiunto, chi si sente col posto assicurato alza l'attenzione. Abbiamo giocatori importanti con qualità per decidere le partite, Dzeko può essere uno di questi, ma abbiamo costruito la rosa sul collettivo. Tutti sono indispensabili. Negli allenamenti siamo cresciuti moltissimo".

Ugualmente cauto, poi, Delneri, che ha parlato della sfida contro il Torino: "Abbiamo fatto poco in questi due giorni, ma analizzato tanto quanto fatto. Abbiamo conquistato 12 corner, abbiamo guardato quanto di positivo fatto. Di non positivo c'è sicuramente il risultato, ci manca quello per risollevare il morale. Dobbiamo essere anche positivi su quanto fatto. Pensando che un risultato importante con la Roma può ribaltare le cose". Importante, poi, il passaggio sulla Roma: "Ha ricambi importanti, non avrà Schick, ma ha tanti giocatori di spessore, noi andiamo in campo a fare la nostra partita. Deve esserci una squadra che giochi serena, perchè sì sulla carta la partita è poco abbordabile, ma il calcio si gioca sempre in undici contro undici".

In seguito, Delneri ha detto la sua sulla rosa: "Dobbiamo ancora migliorare ancora molto là dietro, è un problema di conoscenza, di adattamento tattico. Abbiamo cambiato per 4/5. Abbiamo preso gol sempre a difesa schierata, è un'aggravante, ma vuol dire anche che non prendi contropiedi. Bisogna migliorare dal punto di vista tattico. Siamo mancati noi, ma ci sono anche gli altri in campo. La bravura di Ljajic ha creato difficoltà". In ultimo, interessante il passaggio sul possibile esonero: "L'allenatore è sempre in discussione, ci si basa sui risultati. Io sono sereno, lavoriamo bene, non possiamo fare più di così. Dobbiamo cercare di cambiare le cose sul campo, ma nel nostro mondo è l'allenatore che risponde di quel che accade".