Roma: il punto sul mercato

La Roma sembra essere scatenata sul mercato, dopo l'arrivo dal Genoa di Iago Falque si punta a rinforzare ulteriolmente il reparto offensivo, le prime scelte sembrano cadere su de big della Premier ovvero Edin Dzeko del Man City e Romelu Lukaku dell'Everton mentre il sogno rimane sempre Ibrahimovic. L'obiettivo più alla portata sembra essere il bosniaco per vari motivi: innanzitutto le richieste economiche non eccessive del City (al contrario dell'Everton che chiede 40 milioni almeno), e poi anche l'amicizia che lega Pjanic all'attaccante, essendo loro connazionali. Una buona parola del centrocampista ex Lione potrebbe essere decisiva.

In porta si punto molto su Casillas sempre più lontano dal Real Madrid, ma realisticamente l'obiettivo è difficile da raggiungere per una questione di ingaggio. Sabatini si guarda intorno, mentre in difesa si punterà forte sul giovane Romagnoli rientrato dal prestito positivo alla Sampdoria e reduce da un europeo under 21 di altissimo livello, a centrocampo dopo il riscattato il Belga Nainggolan sembra un reparto a posto.

Capitolo cessioni, Balzaretti e curci si sono svincolati, Spolli ed Astori ritornano rispettivamente al Catania ed al Cagliari per fine prestito, mentre Bertolacci dopo essere stato riscattato dal Genoa è stato ceduto al Milan per 20 milioni di euro, mentre a giorni si saprà del destino di Mattia Destro rientrato dal prestito deludente al Milan è vicinissimo ai Francesi del Monaco: da definire ancora l'accordo economico. Il giocatore non è ancora del tutto convinto della destinazione monegasca e preferirebbe decisamente rimanere in Italia, magari alla Fiorentina.