Calciomercato, risolta la comproprietà di Bertolacci in favore della Roma

La Roma riscatta dal Genoa Andrea Bertolacci che dopo lunghe trattative è ufficialmente un giocatore giallorosso. Come riporta il sito della Roma, per la comproprietà dell’azzurro il club di Pallotta verserà 8,5 milioni di euro nelle casse del Grifone.

Ecco il comunicato ufficiale dell' As Roma: " L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto con il Genoa Cricket and F.C. S.p.A. la liquidazione consensuale in favore dell’A.S. Roma, dell’accordo di partecipazione relativo al calciatore Andrea Bertolacci, a fronte di un corrispettivo netto di 8,5 milioni di euro"