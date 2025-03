Roma, il mercato entra nel vivo: si chiude per Nainggolan e poi...

La Roma si appresta a chiudere quella che appariva come la trattativa più semplice e che, invece, si è trasformata nella più complessa delle operazioni: il riscatto di Radja Nainggolan.

Il centrocampista belga è in comproprietà con il Cagliari che, non ha alcuna intenzione di fare sconti ai giallorossi. Le difficoltà nella chiusura hanno alimentato le speranze di numerose squadre, su tutte la Juventus che si è intromesse nell'affare per provare a strappare la metà del calciatore appartenente ai sardi.

Giovedì 25 giugno, tra due giorni, si concluderanno definitivamente le comproprietà che spariranno come format anche in Serie A. L'interesse di Roma e Cagliari è quello di trovare un accordo prima di quella scadenza, in quanto arrivare alle buste sarebbe deleterio per entrambe visto che, chi si aggiudicherebbe il cartellino sarebbe obbligato entro 72 ore dall'apertura delle buste al pagamento integrale della cifra, esborso che creerebbe non pochi problemi.

Per questo motivo e visti gli ottimi rapporti tra le due società, si sta arrivando a definire un accordo che, dovrebbe chiudersi con i famosi 18 milioni di euro richiesti da Tommaso Giulini, con l'inserimento del prolungamento del prestito oneroso di Ibarbo. Nelle ultime ore pare che, i giallorossi vogliano inserire nell'affare anche Ekdal, molto gradito alla società. Per quanto concerne Nainggolan che, ha espresso chiaramente la volontà di voler rimanere nella capitale, si parla di un rinnovo a 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Chiusa la questione legata al belga, nelle prossime ore, Sabatini è pronto a tuffarsi su nuove trattative per rinforzare l'organico. Secondo quanto riportato da Leggo, la società giallorossa starebbe mettendo su una manovra con Mino Raiola per portare Lukaku in giallorosso, attraverso il tesseramento di Sergio Romero della Samp, che si svincolerà a breve. Il portiere è assistito dallo stesso procuratore, chiede 2 milioni di euro a stagione e, potrebbe rappresentare la chiave per arrivare all'attaccante dell'Everton.

Per quanto concerne la difesa, il direttore sportivo starebbe pensando ad uno scambio con il Monaco. Nonostante le parole distensive del procuratore di Mattia Destro, è chiaro che la Roma non abbia cambiato idea sull'attaccante in questi mesi, con la chiara volontà di cederlo. Sfruttando L'interesse dei monegaschi, i giallorossi vorrebbero offrire il centravanti più un conguaglio economico, per arrivare a Aymen Abdennour, centrale difensivo classe '89.