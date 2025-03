La Roma batte un doppio colpo: presi Iago Falquè e Bertolacci

La Roma muove il mercato: dopo le parole del presidente James Pallotta, che aveva promesso acquisti a breve termine, Sabatini si è mobilitato ed ha messo a segno un doppio acquisto. Nelle ultime ore i giallorossi hanno infatti raggiunto un accordo col Genoa per portare nella capitale Andrea Bertolacci e Iago Falque, per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di Euro.

Il centrocampista era un obiettivo da tempo, anche perchè la Roma detiene metà del suo cartellino (e il 25 giugno è fissato il termine di scadenza per risolvere tutte le comproprietà). Si tratta dunque di un ritorno per un giocatore reduce da una grande stagione in rossoblu, e che ora torna nella sua città con l'obiettivo di essere protagonista. Sul giocatore c'era anche il Milan, che potrebbe contattare la Roma, ma difficilmente Bertolacci si muoverà.

Insieme a lui anche lo spagnolo Iago Falquè, che ha finalmente espresso il suo potenziale mostrato negli scorsi anni ma mai veramente a fondo: dopo aver girovagato e vestito anche le maglie di Juventus e Tottenham, lo spagnolo ha trovato a Genova la sua dimensione nel gioco offensivo di Gasperini, ed ora Garcia dovrà cercare di fare lo stesso. Un altro giovane esterno dunque, dopo l'acquisto di Iturbe della scorsa estate.

Resta ancora viva la pista attaccante che porta a Dzeko, primo obiettivo, ma il suo arrivo è legato alle partenze di Destro, su cui c'è l'interesse di Fiorentina e Bologna, e Doumbia, vicino all'Olympiakos. La Roma si muove, per tornare protagonista nella prossima stagione.