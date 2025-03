Roma-Cagliari, incontro positivo per Nainggolan. Intanto Garcia lo esalta

Roma-Cagliari-Nainggolan, un triangolo di mercato che ancora non trova tutti i vertici al loro posto. Le parti però sembrano più vicine all'accordo nelle ultime ore. Ecco gli aggiornamenti riportati da Gianluca Di Marzio sul proprio sito uffciale:

"Un nuovo incontro nella giornata di oggi, Roma e Cagliari ora sono più vicine all’accordo che potrebbe far diventare Radja Nainggolan interamente giallorosso. Come anticipato ieri, entrambi i club vogliono evitare di arrivare alle buste per non dover pagare subito l'intero prezzo del cartellino. La distanza sulle cifre che separano il belga dalla Roma si è ridotta, anche se ancora non si è raggiunto l’accordo definitivo. La trattativa continua, Roma e Cagliari si avvicinano, così come si avvicina la permanenza di Nainggolan nella squadra della Capitale."

Intanto anche Rudi Garcia non ha intenzione di rinunciare a uno dei suoi giocatori chiave a centrocampo. Il tecnico non si nasconde: "Ci sono pochi giocatori come lui in grado di pressare e strappare palla agli avversari. Ha la capacità di recuperare e ripartire velocemente, è fortissimo: Nainggolan ha un carattere da leader, è una forza della natura. Come Verratti al Psg o Vidal alla Juve è un giocatore che va da area ad area, che si sa proiettare in avanti e che sa inserirsi e con De Rossi, più lento e riflessivo, forma una coppia perfetta. È forte tecnicamente: ultimo passaggio, tiro e forza nell'inserirsi, e sa calciare con tutti e due i piedi. Conto molto su di lui per la prossima stagione: ha 27 anni e molta gente lo scopre solo oggi, ma comunque ha ancora molto talento da esprimere sul campo."