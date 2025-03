Roma, il punto sul mercato: si lavora per Nainggolan, Keita pronto al rinnovo, idea Van der Wiel

L'estate è iniziata e con essa il calciomercato. Sabatini è già attivo da un po' e sta cercando di risolvere i vari rebus in casa Roma, fra acquisti da fare, giocatori da vendere e comproprietà da risolvere, il ds giallorosso sta avendo giorni più che caldi.

Facciamo il punto sulla situazione.



NAINGGOLAN E ASTORI: Ieri c'è stato l'ennesimo incontro fra Walter Sabatini e la dirigenza del Cagliari. La discussione è stata incentrata nuovamente sulle questioni riguardanti Davide Astori e Radja Nainggolan, ma senza trovare ancora una volta un sostanziale accordo, la cosa però non è segno nè di un allontanamento, nè di un avvicinamento. Alla Roma interessa in particolare riscattare il belga, cercando di farlo alle cifre predisposte dall'iniziale accordo, mentre vorrebbero abbassare le pretese per il centrale italiano, che non viene da una grande stagione. Alla finestra, guardinga e pronta ad affondare, c'è sempre la Juve, che vorrebbe Nainggolan per il dopo-Pirlo, anche per questo Sabatini sta cercando di velocizzare le trattative.



IN ENTRATA: Restano puro fantamercato le idee Diego Costa, Van Persie, Dzeko e Bacca.

Per la porta i due nomi che si sono fatti sono quelli di Begovic (Stoke City) e Romero (in scadenza di contratto).

A destra, sfumato Dani Alves che ha rinnovato per altri due anni col Barcellona, l'idea è quella rappresentata da Gregory Van der Wiel del PSG, oltre al solito Bruno Peres (valutato però 15 milioni) e al più abbordabile Vrsaljko (8 milioni), il quale può giocare su entrambe le fasce.

Intanto Keita sta tornando a trigoria dal ritiro del Mali, abbandonato per complicanze fisiche e discuterà il rinnovo del contratto fino al 2016 con la società giallorossa. Si allontana invece la pista che porterebbe Ayew del Marsiglia a Roma.

Si parla anche di un'offerta di 8 milioni della Roma al Pachuca per l'ala destra Jurgen Damm.



IN USCITA: Gli unici sicuri di un posto in attacco sono capitan Totti e Iturbe. Gervinho è praticamente già un giocato dell'Al-Jazira, mancano solo gli ultimi dettagli, mentre Doumbia non ha avuto un buon impatto sull'ambiente romanista e Sabatini sta aspettando richieste dalla premier per poter ricavare il più possibile dalla vendita dell'ivoriano. I rapporti di Destro con tifoseria e società non sono più idilliaci ed è più che probabile che lasci trigoria in estate, ma non in prestito vista la scadenza di contratto ormai prossima. Stessa linea per Ljajic, che però non è ufficialmente sul mercato, ma se dovessero arrivare importanti offerte Sabatini non dirà di no.

I giocani Paredes e Sanabria sono sul piede di partenza, difatti dovrebbero approdare in prestito al Bologna per la prossima stagione, mentre Skorpuski sarà un giocatore dell'Empoli per due anni (prestito biennale). Empoli che ha anche riscattato l'altra metà di Barba proprio dalla Roma, la quale potrà avvalersi in futuro di un diritto di riacquisto.