Mercato Roma, il punto

Sono giorni caldi in casa giallorossa. In programma c'è un importantissimo incontro societario a Londra al quale saranno presenti tutti i massimi dirigenti. Uno dei temi più caldi sarà quello della conferma di Rudi Garcia. Il tecnico rimarrà, con ogni probabilità, sulla panchina della Roma. Anche James Pallotta ha recentemente affermato che sulla panchina romanista siederà ancora il francese. Tuttavia in queste ultime ore è spuntato il nome di Walter Mazzarri nel (remoto) caso in cui l'ex allenatore del Lille dovesse abbondonare.

Passando ai giocatori, diverse situazioni sono ancora in bilico. In primis c'è il nodo Nainggolan. La Roma deve ancora trovare l'accordo definitivo col Cagliari, comproprietario del cartellino, per il riscatto del centrocampista belga. E inatnto, nonostante Radja abbia dichiarato di voler restare giallorosso, anche l'Atletico Madrid, oltre ad altri club inglesi, ha chiesto informazioni su di lui, come riporta Sky Sport.

Un calciatore che invece potrebbe partire è Gervinho, artefice di una stagione deludente. Stando al portale francese le10sport.com, sull'attaccante ivoriano ci sarebbe l'Al-Jazira, squadra di Abu Dhabi dove gioca un ex romanista, Mirko Vucinic. L'offerta sarebbe di 15 milioni di euro. Nei prossimi giorni potrebbero esserci importantio sviluppi.

Altri che potrebbero salutare sono Doumbia e Ibarbo, reduci da sei mesi disputati al di sotto delle aspettative.

Capitolo arrivi. Secondo TMW, il diesse Sabatini sarebbe vicino all'esterno d'attacco Andrija Zivkovic, classe 1996 e in forza al Partizan Belgrado. Sul serbo ci sono anche Siviglia, Benfica e Chelsea, ma la trattativa sembra essere già ben avviata. Un altro esterno che è sempre piaciuto ai giallorossi, sin dalla scorsa estate, è Juan Cuadrado. Il colombiano, in uscita dai Blues dopo soli sei mesi e sul quale c'è anche l'interesse dell'Inter, potrebbe tornare in Italia.

Per quanto riguarda l'attacco, sembra allontanarsi l'obiettivo Ayew del Marsiglia, mentre il sogno si chiama Carlos Bacca, uno dei protagonisti della finale di Europa League vinta dagli andalusi. Quest'ultima una pista molto complicata, dal momento che gli spagnoli non scendono sotto i 30 milioni. Più percorribili, invece, le possibili alternative Dzeko e Benteke.