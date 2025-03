Roma, i convocati per il derby: torna Maicon

Si avvicina sempre di più Lazio-Roma: a poco mendo di ventiquattro ore dalla sfida dell'Olimpico gli uomini di Rudi Garcia hanno concluso oggi il ritiro al centro sportivo “Fulvio Bernardini”. La seduta di allenamento si è svolta alle 18, subito dopo la conferenza stampa di vigilia del tecnico francese.

Oltre ai lungodegenti Castan (edema cerebrale) e Strootman (lesione cartilagine del ginocchio), il tecnico francese è costretto a rinunciare anche a Gervinho a causa di di una lesione muscolare rimediata durante il match con il Milan a San Siro (l’ivoriano ieri ha svolto lavoro differenziato). Salterà la stracittadina anche Verde, alle prese con una contusione alla caviglia.

Torna invece Maicon, che dopo 3 giorni con il gruppo, anche se non è ancora pronto per giocare, risulta tra i convocati. Non dovrebbero esserci problemi di formazione per Garcia con Florenzi, al rientro dopo la squalifica, che occuperà il ruolo di terzino destro, mentre sull’out mancino Torosidis è leggermente favorito sul connazionale Holebas. A centrocampo dovrebbe essere confermato il terzetto composto da Pjanic, De Rossi e Nainggolan. Recuperato Ibarbo che dovrebbe affiancare Totti e uno tra Ljajic e Iturbe nel tridente offensivo.

La Roma ha svolto il consueto riscaldamento atletico per poi effettuare esercizi sul possesso palla e proseguire con focus tattico ed una gara a campo ridotto, prima di chiudere l’allenamento con cross e tiri in porta. La seduta si è svolta con circa 500 tifosi che sono venuti a sostenere la squadra per la rifinitura, incitando i giallorossi con cori da stadio per tutto il tempo. La società giallorossa ha poi fatto entrare al campo Di Bartolomei gli ultrà, che hanno assistito alla parte finale dell’allenamento.

Al termine della seduta, Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per il match di domani: Astori, Balzaretti, Cholevas, Cole, De Rossi, De Sanctis, Doumbia, Florenzi, Ibarbo, Iturbe, Keita, Ljajic, Lobont, Maicon, Manolas, Mapou, Nainggolan, Paredes, Pellegrini, Pjanic, Sanabria, Skorupski, Spolli, Torosidis, Totti, Uçan.