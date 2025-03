Roma, Garcia: "Voglio vincere il derby, senza calcoli"

Nel giorno della Vigilia di Lazio-Roma si è appena conclusa la consueta conferenza stampa di Rudi Garcia. La Roma è già matematicamente come minimo ai preliminari Champions mentre con una vittoria sulla Lazio andrebbe a blindare il secondo posto:" La squadra sta bene, ha lavorato bene in settimana. Penso che la favorita sia la Lazio, lo dicono tutti. Dicono che è la squadra più forte, che noi siamo scarsi, che loro giocano il miglior calcio d’Italia, che hanno gia vinto la partita. Faremo in modo martedì… è stata spostata la partita visto che hanno giocato 120 minuti? Se rimarrà lunedì faremo in modo di smentire i pronostici. Le due squadre giocheranno senza far calcoli. Giocheremo per vincere. La gara più importante è sempre la prossima, la situazione è diversa. Siamo secondi e intendiamo rimanerci, vogliamo vincere e chiudere la stagione. La differenza è che saremo in trasferta e non in casa, ma anche in trasferta avremo un sostegno importante, combatteremo per i tifosi”.

​E ancora: "Su passato e futuro rimando a fine stagione, per ora non è il momento di parlare né dello scorso anno né del futuro. Penso che questa piccola gara ha la sua importanza per fare in modo che la concentrazione sia su quella. Non cambio le mie dichiarazioni, dobbiamo fare in modo di dimostrarla questa cosa. C’è la possibilità, vincendo, di non aver bisogno dell’ultima partita. E’ una fantastica opportunità, siamo sicuri di essere almeno terzi ma vogliamo essere secondi. Domani faremo di tutto per prendere i tre punti, senza altri sentimenti che una voglia grandissima da parte dei giocatori e del club di fare la gara giusta. Non si parla di giocare in 12 per vincere la partita, si dice che la partita è già vinta per loro. Questo ci darà più forza per domani, la dimostrazione viene sempre dal rettangolo verde. Posso solo dire che domani ci saranno due squadre di alto livello e il miglior arbitro d’Italia e del mondo, questo è un bene perché ricordo che nell’ultima partita la Lazio ha vinto con un gol irregolare dopo aver pianto dopo Lazio-Inter. Saremo alla pari, che vinca il migliore e a noi sta dimostrare che i migliori siamo noi. Non saremo condizionati, ho già risposto. La partita persa del Napoli ha solo fatto in modo che saremo almeno terzi e che ci interessa solo essere secondi. Sulla prima parte non ho nulla da rispondere, faccio il mio mestiere, amo questa maglia e farò di tutto per dare il meglio di me. Domani mi auguro che tutti insieme, tifosi, dirigenti, staff e giocatori spingano abbastanza per prendere i tre punti e chiudere la stagione. Questa opportunità l’abbiamo solo noi”.