Garcia: ''Più che un derby, ora arriva un preliminare di Champions...''

Roma-Udinese è stata una gara in bilico fino alla fine ed ha visto trionfare la squadra giallorossa per 2 reti ad una contro i bianconeri di Stramaccioni. Fondamentale è stato il pari romanista siglato da Nainggolan nel momento più difficile della gara, con la Roma sotto di un goal ed in difficoltà anche sul piano del gioco. Ecco allora al termine della partita le sensazioni a caldo proprio dell'autore del goal del momentaneo 1-1, Radja Nainggolan: ''Sapevamo che eravamo obbligati a vincere, per riprendere il 2° posto. Abbiamo mostrato un buon calcio, abbiamo incassato un goal per errore nostro, ma poi abbiamo dimostrato di essere una squadra e abbiamo giocato bene. Non è sempre facile riuscirci, ma oggi l'abbiamo fatto, siamo in ripresa! Ora arriva forse la partita più difficile, contro la Lazio: ci alleneremo, per continuare come oggi. Noi siamo tutti concentrati, perchè sappiamo che vincere il derby vuol dire qualificazione diretta per la Champions. Sarà dura perchè la Lazio in questo momento sta bene. Ma ce la possiamo giocare, non abbiamo paura di nessuno!''.

Soddisfatto a fine gara anche l'allenatore della Roma, Rudi Garcia: ''Viste le occasioni avute in campo, oggi il risultato più giusto sarebbe stato 5-2, più che 2-1... Abbiamo colpito due pali e. quando abbiamo tirato nello specchio della porta, abbiamo anche trovato un portiere di grande qualità. Ma comunque è stata una partita a senso unico, in cui abbiamo rischiato, come bisogna fare per poter vincere. Mi è piaciuto molto il pressing alto della squadra, che c'è stato per tutta la gara. C'è poi anche da sottolineare che eravamo sotto di un goal e non solo abbiamo pareggiato, ma siamo anche riusciti a vincere! I ragazzi hanno dato una dimostrazione di calma e di determinazione collettiva. E poi hanno impresso alla gara un ritmo alto, che è quello che serve per partite come questa, da vincere a tutti i costi. Ora ci aspetta la gara con la Lazio che, più che una partita di campionato, è un preliminare per la Champions, e noi giocheremo per vincerlo! E' vero che ci sono 2 risultati utili su 3, ma noi non siamo fatti per aspettare, nè per giocare per il pari. E poi è un derby ed il derby si vince! Tornando alla partita di oggi, contro l'Udinese abbiamo fatto 36 cross e 19 tiri. Ciò vuol dire che abbiamo fatto una buona partita!''

Queste infine le parole di Garcia su alcuni suoi giocatori: ''Yanga-Mbiwa ha fatto una grande partita! Iturbe? E' un giovane è questo è un vantaggio importante per lui e per noi. Spero che faccia due grandi gare da qui alla fine del campionato. E poi sono sicuro che l'anno prossimo farà una grande stagione! Deve solo imparare ad avere un pò più di lucidità, perchè invece lui tende a fare tutto di fretta... Ibarbo? Deve convincersi che può fare anche la punta centrale, perchè ha le qualità per farla. Gli manca un pò il goal, ma ha fatto anche lui una grande partita''.