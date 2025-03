Verso Roma - Udinese, l'undici di Garcia

Duello Capitale. La Roma di Garcia si prepara al posticipo domenicale con l'Udinese. L'obiettivo è chiaro, sfruttare il calendario per approcciare il derby con un margine considerevole. La Lazio, rimaneggiata, fa visita alla Sampdoria, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Europa League, la Roma, invece, riceve i friulani, ormai salvi, guidati da Stramaccioni.

Due assenze di rilievo nell'undici giallorosso. Garcia deve fare a meno dello squalificato Florenzi, il migliore nell'ultimo scorcio di stagione, e dell'infortunato Gervinho. Reparto offensivo nuovamente nelle mani e nei piedi di Francesco Totti. Ai lati del capitano, Ibarbo e uno tra Ljajic e Iturbe.

De Rossi è il perno davanti alla difesa, Pjanic, da tempo non sorretto da una condizione ottimale, si gioca una maglia con Keita, Nainggolan completa il comparto di mezzo. Il belga è al centro di un intreccio di mercato. La Roma tratta da tempo col Cagliari per acquisire definitivamente il ninja, ma sullo sfondo si profilo un duello tra le grandi d'Europa, con la Juventus interessata all'evolversi degli eventi.

Davanti a De Sanctis, consueto schieramento a quattro, Torosidis a destra e Holebas a sinistra, al centro Manolas e Astori, favorito su Yanga-Mbiwa.