Manolas: “La Roma è stata la scelta migliore”

Pochi minuti fa si è conclusa la conferenza stampa del nuovo arrivato in casa giallorossa: Kostas Manolas, che rappresenta la scelta di Garcia per sostituire Medhi Benatia, ormai di proprietà del Bayern Monaco. Il difensore è sembrato molto sicuro di sè e delle sue qualità e si sente pronto per conquistare un posto da titolare nella rosa capitolina. Ha disputato un'ottima preparazione atletica con l'Olympiakos, giocando anche tre amichevoli, e si sente al 120% della sua forma. Inoltre, ha ammesso di ispirarsi alla figura di Thiago Silva. Se dimostrerà di essere come dice, di certo la roma non rimpiangerà il difensore marocchino.

La scelta Roma e l'immediato debutto in campionato, viste le critiche condizioni fisiche di Castan: "Volevo venire a Roma: tante persone mi hanno parlato bene del club. I loro consigli e la mia testa mi hanno portato qui. Se scenderò subito in campo? Questo lo deciderà Garcia. Io mi sento pronto non al 100% ma al 120%. Il tecnico mi ha soltanto chiesto se mi sento bene, se avevo problemi e se potevo proseguire nell’allenamento. Niente di più per ora."

Il duello Roma - Juve per assicurarsi un difensore di sicuro affidamento e il compito arduo di non far rimpiangere Benatia "Ho avuto offerte da grandi club, inclusa la Juve. Ma è stata una mia scelta venire qui, alla Roma Benatia è stato un bravissimo calciatore. Ma ora lui rappresenta il passato, io il presente. So che il club ha grandi aspettative e io mi sento all'altezza di queste. Lavorerò sodo per non deludere il club. Per me la scelta migliore è la Roma. Non so se sarò titolare: farò del mio meglio per meritare un posto. La Roma è un club immenso a livello internazionale, se dopo alcune stagioni avrò dimostrato di essere all’altezza e arriverà un’offerta significherà che andrò avanti anche io."

L'attuale stato di forma "Come mi sento fisicamente? Non mi sento al 100% ma al 120%: ho fatto tutta la preparazione estiva e tre amichevoli. A Trigoria mi sono subito sentito di fare parte di una grande famiglia. Torosidis mi sta aiutatando molto"

I propositi della nuova Roma "Gli obiettivi del club sono grandi. Io punto allo Scudetto, come tutta la squadra. Possiamo andare avanti anche in Champions"

Le caratteristiche di Manolas "Sono un giocatore veloce e forte fisicamente per qualsiasi tipo di contrasto, leggo bene la fase difensiva come quella offensiva. Punto ad adattarmi con le indicazione del mister."

Esempi di casa Grecia e la scelta particolare del numero di maglia "Qui alla Roma ho sempre ammirato Torosidis, in passato Dellas. Un giocatore che mi piace molto nel mio ruolo? Thiago Silva. Il 44? L'ho scelto perché sia il 4 che il 24 erano occupati. Mi piace molto il numero 4, nel 44 ho trovato il numero giusto"