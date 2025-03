Mercato Roma: Romagnoli in prestito alla Samp

La squadra di Garcia, grande protagonista del calciomercato estivo, con la partenza di Benatia e l’arrivo di Manolas, ha rivoluzionato la sua difesa. Un altro difensore che quasi sicuramente partirà è Alessio Romagnoli.

Il giovane conta 11 presenze nello scorso campionato nelle quali si è sempre fatto trovare pronto per sostituire, sulla fascia, i titolari infortunati. Ha dimostrato un grande talento e versatilità, proprio per questo il giocatore sarà solo dato in prestito alla Samp dove potrà mettersi più in mostra e continuare a crescere.

Difatti il club genovese è molto attivo sul mercato: ha abbandonato l’ipotesi Balanta, probabilmente arriverà Matias Silvestre dall’Inter accompagnato, appunto, dal romanista. L’affare è in chiusura, i due club stanno chiudendo in queste ore l’operazione. Al suo posto Garcia cerca Basa, classe ’82, il quale è in scadenza di contratto con il Lille.