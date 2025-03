Roma - Benatia fumata nera, il Bayern si avvicina

Aria di divorzio. Mehdi Benatia e la Roma sempre più lontani. A sancire la definitiva rottura tra il club capitolino e il difensore marocchino, le titubanze del calciatore di fronte al ricco adeguamento offerto dalla società. Il club di Pallotta non ha gradito e ora pensa, seriamente, alla cessione. Non a caso si sono intensificati nelle ultime ore i contatti con il Tottenham per Vlad Chiriches. Il centrale romeno piace molto a Sabatini e ha un valore di mercato, 8 milioni di euro, adatto alle finanze di casa Roma.

Contratto in scadenza nel 2018, 24 anni, una carriera costruita in patria, fino al passaggio dalla Steaua al Tottenham nell'estate del 2013. Con la maglia degli Spurs 17 presenze e una rete nello scorso campionato. Da Londra porte aperte. Gli inglesi avrebbe già individuato il sostituto di Chiriches. Pronto l'assalto a Mateo Musacchio, argentino di Rosario di proprietà del Villarreal.

Nelle prossime ore è attesa la nuova offerta del Bayern Monaco. La società bavarese, alla disperata ricerca di un sostituto per l'infortunato Javi Martinez, è pronta a rilanciare per Benatia. 30 milioni di euro, cifra che si avvicina sensibilmente a quanto richiesto dalla Roma. L'idea di Sabatini è di scatenare un'asta internazionale, coinvolgendo anche Chelsea, Arsenal e Manchester United per far lievitare il prezzo del cartellino.

Qualora non andasse in porto la corte a Chiriches, sul tavolo restano altri nomi intriganti per i giallorossi. Il preferito di Garcia è Basa, ma il Lille non è intenzionato a cedere il giocatore, più difficile Nastasic, per cui il City chiede almeno 15 milioni.

Caso Destro - Non si spengono le voci intorno al futuro dell'attaccante. La doppietta contro il Fenerbache ha riacceso le attenzioni dei grandi club europei intorno all'ex Primavera dell'Inter. Nelle scorse settimane un tentativo del Wolfsburg, ora il ritorno del Tottenham. Probabile che nella chiacchierata per Chiriches Sabatini abbia affrontato anche l'argomento Destro. Non trova invece riscontri la voce uscita ieri in terra britannica su una proposta di scambio del Chelsea per Destro, con il giallorosso alla corte di Mourinho e Torres a Roma.