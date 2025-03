Roma: offerta di rinnovo per Benatia, ma il Bayern preme

La Roma ci prova. Mentre la stampa europea, la Bild in primis, annuncia l'addio, prossimo, del il difensore marocchino, la società capitolina punta al rinnovo con adeguamento. Dalla Germania non hanno dubbi. L'offerta del Bayern, ammesso che non sià già negli uffici romani, arriverà a breve. 30 milioni o più la richiesta della Roma. 25 la base di partenza bavarese.

Guardiola ha espressamente richiesto un difensore e un centrocampista, ancor più dopo il grave infortunio occorso a Javi Martinez. L'unico, ad oggi, cedibile nel panorama europeo è Mehdi Benatia, su cui da tempo hanno posto le proprie mire Manchester United e Chelsea.

Garcia è restio a privarsi del calciatore per diversi motivi. Aldilà del valore assoluto dell'ex Udinese, è la difficoltà a rimpiazzare la partenza che blocca la Roma. Al termine del mercato mancano solo dieci giorni e l'arrivo di Astori non può bastare a colmare un'eventuale addio di Benatia. Solo un'offerta da capogiro potrebbe far vacillare i giallorossi.

Per questo Pallotta ha pronta, nell'incontro odierno, un'offerta di rinnovo, non certo però alle cifre promesse dai top club d'Europa. Qualora partisse Medhi, ecco per la Roma Basa. Difensore esperto in forza al Lille, ben noto a Garcia. L'alternativa è Chriches, più lontano Manolas, nel mirino dell'Arsenal.