Roma, su Benatia piomba il Manchester United

Garcia, dall'Austria, aveva lanciato una provocazione "Sto cercando il sostituto di Benatia...". Una battuta per allontanare voci e tensioni. Il marocchino, seduto a osservare i compagni, vista la non ottimale condizione fisica, nell'ultima amichevole è al centro di un intreccio di stampo inglese.

Fino a ieri, in prima fila il Chelsea di Mourinho, tra smentite e offerte, fax e tira e molla tipici dell'agosto di trattative. 35 milioni almeno, questa la richiesta della Roma. Con la partenza di David Luiz, José punta a un centrale affidabile da affiancare a Cahill e all'esperto Terry.

La concorrenza si è poi arricchita. L'infortunio, grave, di Javi Martinez, durante la sfida di coppa tedesca tra Borussia e Bayern, ha rilanciato la candidatura dei bavaresi, in passato già attivi sul fronte Benatia.

Di poche ore è invece l'ultima voce. Secondo la stampa inglese l'accordo tra Manchester United e Benatia è a un passo, come l'accordo tra il club di Van Gaal e la società capitolina. 24 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro. L'avvio shock dei red devils, con la sconfitta in apertura con lo Swansea, ha spinto i diavoli di Manchester a rinforzare il reparto arretrato.

Il nome del ventisettenne marocchino è in cima alla lista del tecnico olandese. Con alle porte un'asta milionaria la Roma gongola. Sabatini, in Inghilterra, stringe contatti e avvia discorsi, in attesa di chiudere, in entrata e in uscita, i grandi colpi estivi.