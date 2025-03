Roma, stuzzica Jovetic

La Roma, silenziosamente, torna sul mercato. Dopo un inizio col botto, caratterizzato da numerosi acquisti low cost, alla Ashley Cole per dirne uno, ora è il tempo dei grandi colpi, in entrata e in uscita. Sabatini vuole regalare a Garcia un gioiello in grado di accendere la fantasia dei tifosi, un'ultima figurina per completare l'album da scudetto.

L'idea porta a Manchester, sponda City. L'identikit a Stevan Jovetic. Il serbo, nei mesi scorsi, è stato accostato prima all'Inter e poi alla Juve, ma l'infortunio di Negredo ha stoppato ogni possibilità di trattativa. La società inglese non gradiva peraltro proposte di prestito, preferendo, nel caso, una soluzione definitiva.

Il valore del giocatore, crollato dopo una stagione in naftalina, è tornato a crescere, complice un avvicinamento alla nuova stagione di assoluto livello. L'estate ha restituito a Pellegrini il campione ammirato a Firenze. Sabatini, da sempre estimatore del ragazzo, punta a raccogliere la somma necessaria dalla cessione di uno tra Ljajic e Destro. Il primo è appetito da Atletico e Borussia, il secondo da Wolfsburg (già nota un'offerta da 24 milioni) e Tottenham.

La partenza di Jovetic aprirebbe un domino di attaccanti che potrebbe portare a Manchester Radamel Falcao, restio a una permanenza in quel di Monaco, senza possibilità di trofei e successi.

Movimenti anche nel reparto arretrato per la Roma. Detto del forte interesse del Chelsea per Benatia, due i possibili sostituti, il francese Basa e il greco Manolas, senza dimenticare Chiriches. Con Castan e il neo-acquisto Astori un comparto di livello.