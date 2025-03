La Roma sfoltisce la rosa: Crescenzi e Piscitella finiscono in prestito

E' sempre più caldo l'asse di mercato tra Roma e Perugia: dopo i centrocampisti Valerio Verre - classe 1993 - e il trentaquattrenne Rodrigo Taddei - che ha lascia i giallorossi dopo nove stagioni - anche Alessandro Crescenzi (nella foto) lascia la Capitale per vestire la maglia del Grifo.

Il giocatore arriva in Umbria in prestito secco e l'operazione è stata ufficializzata nelle scorse ore. Nell'ultima stagione il terzino nato nel '91 ha vestito le maglie dell'Ajaccio in Ligue 1 e del Novara da gennaio a giugno. Con gli azzurri aveva già giocato nella seconda parte della stagione 2012/2013.

Nella giornata di ieri è stata definita l'operazione con la quale la Roma ha ceduto in prestito alla Pistoiese - nel campionato di Lega Pro - Giammario Piscitella, attaccante classe '93. L'ex centravanti della Primavera giallorossa è ancora alla ricerca della prima rete in campionati professionisti. Quest'anno ha giocato con Pescara e Cittadella.