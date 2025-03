Roma: Chiriches se parte Benatia

Benatia resta o parte? La Roma per ora tace, ma le offerte non mancano. Dall'Inghilterra giunge la voce che il Manchester United - forte degli enormi incassi dagli sponsor Nike e Chevrolet - avrebbe messo sul piatto 38 milioni per assicurarsi le prestazioni del difensore marocchino.

Su Mehdi oltre ai Red Devils ci sono anche Chelsea e Real Madrid. Gli ulteriori sviluppi saranno nelle prossime ore, ma non sarebbe facile resistere difronte ad una simile proposta. Sabatini - in caso di partenza dell'ex difensore dell'Udinese - avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Vlad Chiriches del Tottenham. Il difensore - 24 anni e capitano della nazionale romena - non ha convinto il neo tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino e - inoltre - il diesse dei londinesi Franco Baldini sta per prendere lo stopper argentino del Villarreal Mateo Musacchio. Chiriches è vautato circa 10 milioni, ma l'eventuale trattativa potrebbe concludersi anche a 8. Sempre viva la pista Kostas Manolas dell'Olympiakos, sul quale c'è anche la Juve.

Per quanto riguarda le cessioni, i due possibili partenti sono Destro e Ljajic. Sul primo nei giorni scorsi si era fatto avanti il Wolfsburg ma non è stato trovato l'accordo, mentre per il secondo la situazione è più delicata. Adem ha convinto Garcia durante la tournèe negli States e il tecnico francese vorrebbe tenerlo. Ma se arrivasse un'offerta di 20 milioni i giallorossi sarebbero disposti a farlo partire.