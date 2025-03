Roma, obiettivo Darmian

Un summit a stelle e strisce. Un incontro per concordare le ultime strategie di mercato. La Roma non si ferma e incamerate ottime sensazioni e buoni risultati, in attesa del derby tutto italiano in Guinness Cup con l'Inter, ecco le ultime idee per completare la ricca rosa di Garcia.

Non è in pericolo l'arrivo del talentino Carrasco. L'offerta di rinnovo del club monegasco non spaventa la società di Pallotta che punta a chiudere in tempi brevi. Sarà l'attacco il reparto sotto la lente d'ingrandimento nei prossimi giorni. In attesa dell'approdo di Gervinho, con Iturbe già calato nella realtà giallorossa, toccherà a uno tra Ljajic e Destro lasciare la Capitale. Se il serbo non rientra più nei piani di Garcia che deve fare i conti con un'abbondanza fuori ordinanza sulla trequarti, l'attaccante azzurro potrebbe permettere di far cassa in vista delle occasioni d'agosto.

Il reparto arretrato arricchito da Astori, pronto a giocarsi il posto da titolare con Castan e Benatia, manca ancora di un tassello importante sulla corsia. Ad oggi la Roma può contare sulla presenza, a destra, di Maicon e Torosidis, mentre a sinistra prendono quota i nuovi arrivi Cole e Emanuelson, senza dimenticare Balzaretti. Sabatini sembra però intenzionato a regalare a Garcia un altro gioiello da collezione. Il nome in agenda è quello di Matteo Darmian. Il ventiquatrenne ha compiuto, nel Torino, il salto di qualità decisivo per i grandi palcoscenici. Al Mondiale ha mostrato di non patire la tensione, giocando senza paura contro l'Inghilterra. Se le migliori prestazioni sono giunte sulla corsia di destra, pochi problemi per il laterale granata ad occuparsi anche della fascia opposta. Un colpo per il presente, ma soprattutto per il futuro, vista l'età avanzata della batteria esterni. La modalità d'acquisto proposta dalla Roma dovrebbe essere la stessa che ha convinto il Cagliari. Prestito con diritto di riscatto.