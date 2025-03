Buona la prima per la Roma

Parte con il piede giusto la Tournèe della Roma negli States. La squadra di Rudi Garcia, seppur a fatica, è riuscita ad imporsi sul Liverpool per 1 rete a 0. La gara sembrava ormai indirizzata ai calci di rigore, quando sugli sviluppi di un corner Borriello ha sfiorato un pallone, che grazie alla decisiva deviazione di Agger ha superato l'incolpevole Jones. Una partita che è servita soprattutto a trovare la giusta forma per l'inizio della Guinness Champions Cup, ed una soddisfazione speciale per il presidente Pallotta che ha battutto ancora una volta l'amico John Henry (presidente dei Reds).

Partita molto combattuta nella prima frazione, con una Roma quasi sempre padrona del gioco. Mister Garcia ha schierato i suoi con un inedito 4-2-3-1, con Keita e Nainngolan davanti alla difesa, dove si è rivisto Benatia, autore di un'ottima prestazione. Forse ci si aspettava qualcosina in più da Iturbe, ma è ancora troppo presto per giudicare il giovane talento argentino. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0, senza entusiasmare i numerosi tifosi accorsi al Fenway Park di Boston.

Nella ripresa solita giostra dei cambi con Garcia che cambia tutta la formazione in campo, mentre Rodgers concede un maggiore minutaggio ai suoi. Il Liverpool prende il sopravvento e sfiora il goal in diverse occasioni, con un Coutinho super ( viene da chiedersi come abbia fatto Scolari a non portarlo ai Mondiali). La partita si trascina verso la fine e proprio al 90° minuto la Roma trova la rete della vittora e porta a casa una partita che fa bene soprattutto al morale.

Mister Garcia, intervistato a fine partita, ha elogiato soprattutto la fase difensiva, apprezzando tantissimo il lavoro svolto da Benatia e Castan. Il tecnico francese ha parlato anche di Iturbe: "deve imparare il nostro gioco, nel Verona era abituato a fare il contropiede, da noi è importante anche la fase di attacco a difesa schierata". Garcia è apparso molto soddisfatto della prestazione di Keita, al quale ha affidato le chiavi del centrocampo in assenza di De Rossi (rientrato da poco dopo la vacanza post mondiale) e Strootman (ancora ai box dopo l'infortunio dello scorso marzo). Prestazione sopra le righe anche dei giovani Paredes e Sanabria, autori di ottime giocate, ma che molto probabilmente andranno a giocare in prestito per accumulare minuti ed esperienza.

Da rivedere ancora Ljaic, autore di una prestazione al di sotto delle attese. L'attaccante serbo ha espresso il desiderio di rimanere nella Capitale, ma con moltissime probabilità, al ritorno dalla Tournèe negli States sarà messo sul mercato.

Sabato inizia invece la Guinness Champions Cup per la Roma; di seguito gli orari delle sfide della squadra giallorossa che saranno tramesse in esclusiva su Sky.

Sabato 26 Luglio Roma - Manchester United ore 22.10 ( ora italiana)

Mercoledì 30 Luglio Roma - Real Madrid ore 03.15 (ora italiana)

Sabato 2 Agosto Roma - Inter ore 19.00 (ora italiana)