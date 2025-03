Roma, inizia la tournée americana

La Roma disputerà domani sera l'amichevole di Boston contro il Liverpool di Brendan Rodgers. Rudi Garcia presenta così la sfida: "La prima cosa che valuterò sarà il piano fisico dei giocatori. Per De Rossi e Pjanic sarà troppo presto per giocare. Il Liverpool inizia il campionato quindici giorni prima di noi, questo vuol dire che saranno in anticipo rispetto a noi. Queste partite si giocano più con la testa che col fisico."

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali e l'arrivo di Iturbe, il tecnico afferma: "Dobbiamo essere pronti per l'inizio del campionato, obiettivo principale di quest'anno. L'ho detto un anno fa quando sono arrivato: io voglio vincere. A Juan non bisogna mettere troppa pressione. Può migliorare e sarà un giocatore importante in attacco, come gli altri. Cisarà spazio per tutti. Servirà del tempo per vederlo al massimo con il gioco della Roma". Infine, sulla possibile partenza di Ljajic, Garcia è categorico: "Per me il primo mercato in cui dobbiamo riuscire è tenere i giocatori importanti. E Adem è uno di questi. Si prende responsabilità sul campo e mi piace.".

Circa la situazione di Benatia, è il difensore marocchino a rispondere direttamente: "Resto alla Roma? Certamente". Mehdi pare essersi convinto a restare nella Capitale, ma, tuttavia, il ds Sabatini continua a lavorare col San Paolo per il ritorno di Toloi e tiene viva l'idea Rolando con il Porto. Nei prossimi giorni ci saranno gli ulteriori sviluppi.