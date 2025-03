Iturbe si presenta: "Sono qui per vincere"

Si è presentanto oggi ai tifosi della Roma il neo acquisto Iturbe, con la faccia tosta che lo contraddistingue e quella parlantina pungente tipica dei giocatori sudamericani. Ecco le parole del Folletto Argentino: «ringrazio tutti perché sono davvero felice di essere qui. La Roma è una grande squadra. Ringrazio Sabatini ma ora devo allenarmi per una squadra così importante. Scudetto? Sono qui per imparare. Sono un calciatore giovane, credo che con Garcia imparerò tante cose che mi mancano. Tutti vogliono lo Scudetto ma noi siamo competitivi e speriamo di fare un grande campionato. L'interesse di altre squadre? Sono stato in vacanza con la mia famiglia e non sapevo niente del mercato perché sono arrivato da tre giorni. Io volevo firmare il giorno del mio arrivo in Italia ma la Roma ha fatto un bel mercato perché non era facile trattare con il Verona ma io, ripeto, non sapevo nulla. Garcia mi ha detto che è felice che io sia qui ma adesso bisogna lavorare. Sono contento di essere allenato da un tecnico esperto e che ha già dimostrato tutto il suo valore al primo anno in Serie A. Lui mi ha detto che mi voleva, soprattutto per come ho giocato con il Verona e ora vediamo dove mi farà giocare".

E' felicissimo Iturbe di potersi confrontare con una realtà ben diversa da quella della provinciale Verona. Alla domanda su come fosse il suo gioco, ha così risposto l'attaccante argentino: "il mio gioco è per la squadra? Mi piace essere cattivo in campo. Ogni giorno i difensori sono cattivi e quindi anche io sono un po' pazzo ma è una cosa che mi piace. Sono anche tranquillo, mi piacciono i tifosi caldi e sono qui per lavorare ed imparare tante cose che mi mancano".Infine una parola su Totti: " ho solo da imparare da campioni come Totti, non penso assolutamente di esserne l'erede, giocatori come lui sono unici. Io voglio giocare al fianco di Totti che è un simbolo".

Nella giornata di oggi mister Garcia ha rilasciato un'intervista al portale della "Football association of Indonesia", vista l'amichevole odierna contro l'Indonesia under23. Queste le parole più importanti dell'allenatore della Roma: "sono molto contento che la Roma mi abbia supportato comprando giocatori del calibro di Emanuelson, Ashley Cole e Iturbe". Garcia si è poi soffermato sulla partita di oggi dicendo che farà esordire qualche giovane e alcuni acquisti.

La Roma sarà in campo a Rieti alle 17.30.