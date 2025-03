Roma, si chiude per Iturbe

Grande mossa di mercato della Roma che nella serata di ieri ha strappato Iturbe alla Juventus. Tutto ciò è stato semplificato dal fatto che Conte ha rescisso il contratto con i bianconeri; di conseguenza si è bloccato anche il mercato in entrata.

Il dirigente giallorosso, Walter Sabatini, non si è lasciato sfuggire l'opportunità ed ha offerto inizialmente al Verona 28.5 milioni di euro (pagabili in 3 anni) più il cartellino di Romagnoli, giovane difensore centrale. A convincere la società del Presidente Setti una proposta successiva, solo economica, attorno ai 30-31 milioni. L'argentino firmerà un contratto quinquennale di 1.6 milioni a stagione, praticamente il triplo di quanto guadagnava nel club veneto. In serata potrebbe esserci la fumata bianca.

Superata l'offerta bianconera che prevedeva un esborso economico pari a 25 milioni, con la possibile aggiunta del cartellino di Sorensen. Il calciatore si trova già nella Capitale ed è in attesa della chiamata definitiva da parte della dirigenza giallorossa. Non lascia spazio a dubbi il suo tweet notturno "Oggi sarà una giornata bellissima".