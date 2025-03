Roma, inizia ufficialmente la stagione 2014/2015

Inizia dunque la nuova stagione in casa giallorossa. I giocatori convocati sono: Balzaretti, Balasa, Benatia, Borriello, Castan, Cole, De Sanctis, Destro, Emanuelson, Florenzi, Golubovic, Keita, Ljajic, Lobont, Mazzitelli, Nainggolan, Paredes, Pettinari, Romagnoli, Sanabria, Skorupski, Somma, Strootman, Svedkauskas, Totti, Ucan. A questi si uniranno tra una settimana De Rossi, Pjanic, Gervinho e Torosidis, reduci dalla fatiche dei Mondiali. Maicon sarà l’ultimo ad aggregarsi, per lui un mese di ferie.

Per gli uomini di Garcia, dopo una prima settimana di allenamenti a Trigoria - intramezzata dall’amichevole di venerdì 18 a Rieti contro l’Under 23 dell’Indonesia - sarà un’estate molto movimentata. Lunedì 21 la squadra partirà alla volta degli States per la consueta tournèe. La Roma sarà impegnata in alcune gare di lusso: giovedì 24 sfiderà il Liverpool al “Fenway Park” di Boston, dopodiché disputerà la Guinness International Champions Cup, durante la quale affronterà il Manchester United (il 26 a Denver), il Real Madrid (il 29 a Dallas) e l’Inter (il 2 agosto a Philadelphia). Più l’eventuale finale tra le vincitrici dei due gironi (nell’altro ci sono Milan, Olimpiakos, Manchester City e Liverpool). L’ultima parte della preparazione estiva si svolgerà in Austria, nella località di Bad Waltersdorf. Due le amichevoli in programma: il 10 ad Eltendorf contro il team locale e il 15 a Vienna contro il Wiener SK. I giallorossi hanno davanti un mese molto impegnativo, ma grazie al quale mister Garcia avrà ottime indicazioni in vista di questa nuova stagione.

Nella giornata di ieri è stato presentato il neo acquisto Seydou Keita. Queste le prime parole dell’esperto centrocampista ex Barcellona e Valencia: “Sono qui per vincere dei titoli, cercheremo di essere all’altezza degli obiettivi di questo club. La Roma ha un’ottima rosa e viene da una grande stagione, ha lottato fino all’ultimo contro la Juventus. Vengo in un grande club con un obiettivo: fare in modo che resti in alto ed essere all’altezza. Noi calciatori siamo agonisti: quando usciamo di casa, lo facciamo per vincere qualcosa”. Secondo le gerarchie di Garcia Keita parte alle spalle di De Rossi, Pjanic, Strootman e Nainggolan, ma lui non si scompone: “Un giocatore vuole giocare sempre, soprattutto quando cambia squadra. Per il resto, risponderà Garcia.”. E sulla possiilità che forse lascerà la squadra tra metà gennaio e metà febbraio per disputare la Coppa d’Africa con il Mali, il centrocampista afferma: “Sono il capitano, per me il mio Paese è tutto. Ma adesso voglio concentrarmi solo sulla Roma.”. Un Keita carico e volenteroso, i compagni di reparto sono avvisati.