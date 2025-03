Ashley Cole sbarca a Roma

Il mercato della Roma prosegue sottotraccia in attesa del colpo di teatro. La tratta Roma - Manchester resta calda, con i giallorossi che attendono la faraonica offerta del City per Benatia. Con la cessione del marocchino, prenderebbe il via la vera campagna di rafforzamento della squadra di Garcia, finora attenta alle occasioni di luglio.

Keita, Ucan (prestito biennale), Emanuelson, ma soprattutto Ashley Cole. Il terzino, ex Arsenal e Chelsea, svincolatosi dai blues al termine di una stagione deludente per infortuni e scelte tecniche, ha scelto il progetto Roma per rilanciarsi, proprio come il brasiliano Maicon un anno prima. Sbarcato nella capitale, il calciatore attende ora le visite mediche per apporre poi la firma su un contratto biennale da 2,3 milioni più bonus. Previsto anche un possibile prolungamento dell'accordo per un'ulteriore stagione.

In mediana piace Romulo, corteggiato da diversi club di Serie A. La Roma attende il recupero di Strootman e le dinamiche del mercato. Non impossibile una partenza eccellente anche in quel settore.